Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a surprins cu un look diferit într-o recentă ieșire în Franța, înainte de Săptămâna Modei de la Paris, renunțând la obișnuitele sale bucle blonde.

Pamela Anderson a renunțat la stilul său emblematic, apărând cu o nouă înfățișare la Săptămâna Modei de la Paris. Fosta vedetă Baywatch, în vârstă de 58 de ani, și-a arătat noul look plimbându-se printr-un parc din capitala Franței, potrivit Mirror.

El tinte cobrizo de Pamela Anderson es la tendencia cromática del otoño 2025: https://t.co/gGEhViKG3r ???? pic.twitter.com/z2G4GYaOzD — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) September 30, 2025

Părul său blond obișnuit a dispărut. Actrița s-a tuns bob, cu breton. Ea a purtat ochelari de soare negri, cu rame groase, și un pulover negru pe gât.

Ținuta a fost completată cu o fustă lungă albă și pantofi sport, tot albi, afișând un stil chic fără efort.

Pamela a fost lăudată în ultimii ani pentru faptul că a renunțat la machiajul încărcat, optând pentru un look mai natural.

În 2023, celebra actriță de la Hollywood a mărturisit că nu poartă machiaj acasă și a decis să își continue acest obicei și în public.

