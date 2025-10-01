Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO

01-10-2025 | 08:49
pamela
Pamela Anderson a surprins cu un look diferit într-o recentă ieșire în Franța, înainte de Săptămâna Modei de la Paris, renunțând la obișnuitele sale bucle blonde.

Ioana Andreescu

Pamela Anderson a renunțat la stilul său emblematic, apărând cu o nouă înfățișare la Săptămâna Modei de la Paris. Fosta vedetă Baywatch, în vârstă de 58 de ani, și-a arătat noul look plimbându-se printr-un parc din capitala Franței, potrivit Mirror.

Părul său blond obișnuit a dispărut. Actrița s-a tuns bob, cu breton. Ea a purtat ochelari de soare negri, cu rame groase, și un pulover negru pe gât.

Ținuta a fost completată cu o fustă lungă albă și pantofi sport, tot albi, afișând un stil chic fără efort.

Pamela Anderson
Pamela Anderson a strălucit la premiera „The Naked Gun” din New York. Ce ținută a purtat pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Pamela a fost lăudată în ultimii ani pentru faptul că a renunțat la machiajul încărcat, optând pentru un look mai natural.

În 2023, celebra actriță de la Hollywood a mărturisit că nu poartă machiaj acasă și a decis să își continue acest obicei și în public.

Sursa: Mirror

