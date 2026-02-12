Actrița din Baywatch, în vârstă de 58 de ani, a fost una dintre cele mai elegante prezențe la show-ul colecției Toamnă/Iarnă 2026, desfășurat miercuri la Sotheby's Breuer, în cadrul New York Fashion Week, potrivit Daily Mail.

Apariție naturală și ținută sofisticată

Vedeta a renunțat în mare parte la machiaj încă din 2023.

La sosirea la eveniment, a reprezentat brandul Tory Burch purtând una dintre gențile negre din piele ale designerului. A îmbrăcat un pulover gri cu nasturi, introdus într-o fustă plisată alb-ivorie, completându-și ținuta cu o pereche de balerini negri cu catarame aurii și un palton lung, bej, purtat pe umeri.

Părul ei blond deschis a fost coafat în bucle lejere, care i-au încadrat tenul luminos, optând din nou pentru un look natural, fără machiaj.