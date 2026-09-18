Indicele principal BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate, a avansat cu 2,49%, în timp ce indicele BET-Plus, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, a urcat cu 2,44%.

Totodată, indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 2,28%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a crescut cu 1,92%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor a urcat cu 0,55%, în timp ce BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a consemnat un avans de 2,15%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor au fost înregistrate de Sinteza (+14,98%), Aeta (+7,69%) şi Farmaceutica Remedia (+5,99%).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de Lion Capital (-1,74%), Evergent Investments (-0,58%) şi Purcari Wineries Public Company Limited (-0,50%).

Joi, indicele BET a început ședința cu o scădere de aproape 3%, însă a recuperat ulterior pierderile și a închis cu un avans de 1%. Marți și miercuri, BET pierduse 1%, respectiv 3%, pe fondul așteptărilor legate de consultările de la Cotroceni.

Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier va fi semnat de Nicușor Dan sâmbătă și luni va fi publicat în Monitorul Oficial, transmit surse de la Cotroceni.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan: Ne-am apucat de lucru, vom comunica fiecare pas

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a anunţat vineri că s-a apucat de lucru şi va comunica transparent fiecare pas în cadrul acestei proceduri.

"Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferinţă de presă comună pe subiectul formării Guvernului. Mulţumesc mult Partidului Naţional Liberal, Uniunii Salvaţi România şi Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem", a scris Mureşan, într-o postare pe Facebook, la care este ataşată o fotografie în care apare alături de lideri ai PNL şi UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureşan, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.