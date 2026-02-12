Originară din Brazilia, Adrianei Carvalho (în vârstă de 42 de ani) a ajuns în Belgia în 2005, după ce și-a cunoscut soțul, Paulo, tot brazilian, în timpul unei vacanțe, scrie 7sur7.

La acea vreme, Paulo a fost nevoit să renunțe rapid la visul unei cariere în fotbal din cauza accidentărilor și s-a angajat în industria prelucrării metalelor. Adriana lucra temporar drept cameristă într-un hotel, dar după doi ani a fost concediată. „Am aplicat la alte hoteluri, dar nu am găsit nimic”, povestește ea.

Căutarea unui loc de muncă a devenit tot mai dificilă. Adriana nu a vrut să încerce sistemul tichetelor de servicii pentru menaj, de teama discriminării sau agresiunilor. „Am prieteni care au încercat și au avut probleme. Ca tânără femeie, ești vulnerabilă singură în casa unui client. Mi s-a părut mai sigur să lucrez la hotel.” Totuși, nici în acest sector nu a găsit oportunități stabile.

În 2014, a fost chemată să înlocuiască o cameristă bolnavă, pentru un singur contract de o zi. În perioada următoare, Adriana a trecut și prin mai multe pierderi de sarcină înainte de a deveni mamă, iar căutarea unui job nu mai era o prioritate. Partenerul ei lucrează ziua, iar echilibrarea unui loc de muncă cu rolul de mamă părea complicată. „Nu avem familie aici… Mi-a fost important să am grijă eu însămi de copiii mei. Pandemia mi-a întărit acest sentiment.”

Pe lângă grijile cotidiene, Adriana își găsește satisfacție în activitatea sa de voluntariat la o biserică din Turnhout. Acolo, folosindu-și pregătirea ca terapeut, ajută oamenii care întâmpină dificultăți în adaptarea la viața din Belgia.

Scrisoarea care i-a schimbat planurile

La sfârșitul anului trecut, a primit o scrisoare de la ONEM care o anunța că indemnizația de șomaj se va încheia în ianuarie. „Am intrat în panică și m-am dus la VDAB. Mă înscrisese de mult timp, dar am revenit și am spus: ‘Ajutați-mă, ce trebuie să fac ca să găsesc un job?’” Împreună cu consilierii, a realizat un CV pe care să-l trimită companiilor.

Printr-o prietenă care lucra ca menajeră, a aflat că o companie de servicii domestice din Turnhout căuta personal. „Le-am trimis CV-ul și m-au invitat la un interviu”, povestește ea. Rezultatul a fost pozitiv: a primit imediat un loc de muncă și, până la sfârșitul lunii noiembrie, era deja înapoi la lucru, chiar înainte ca beneficiile să expire. „Sunt atât de fericită. Niciodată nu mi-am imaginat că aș putea găsi un job atât de repede.”

„Privind înapoi, îmi dau seama că nu trebuia să-mi fie teamă. Clienții sunt foarte prietenoși și apreciază ceea ce fac. În prezent, lucrez trei zile pe săptămână, dar mi-aș dori să ajung la patru”, spune Adriana. Schimbarea în viața ei se resimte și financiar: „În loc să primesc 360 € ajutor social, acum câștig între 700 și 800 € pe lună, ceea ce face o mare diferență pentru mine și familia mea.”