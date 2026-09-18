Victimei i s-a spus că cineva încearcă să ia, în mod fraudulos, un credit în numele ei și i s-a cerut să contracteze ea însăși un credit și să dea banii infractorilor, pentru ca aceștia să fie „securizați”. Pentru a crea aparența legalității, infractorii au prezentat femeii inclusiv o legitimație falsificată și au intrat în apel video cu ea, un bărbat purtând uniformă de polițist. În cele din urmă, femeia și-a dat seama că poate fi înșelată și a apelat la autorități, un bărbat din Ucraina fiind prins în flagrant, potrivit News.ro.

Femeia a fost contactată telefonic de mai multe persoane, care s-au prezentat fie polițiști, fie reprezentanți ai ASF, care i-au comunicat că datele sale au fost folosite pentru contractarea frauduloasă a unui credit.

Femeia a contractat un credit de peste 108.000 de lei

„I-au comunicat că datele sale au fost folosite pentru deschiderea frauduloasă a unui credit, iar pentru a securiza banii este nevoie să le remită acestora o anumită sumă de bani la o locație indicată de ei. Pentru a-i câștiga încrederea, aceștia au folosit identități false, i-au transmis fotografia unei legitimații și au apelat inclusiv la comunicarea video, unul dintre bărbați apărând îmbrăcat în uniformă de polițist. Convinsă că participă la o procedură oficială, femeia a solicitat un credit de 108.000 lei și a retras întreaga sumă de bani în numerar. În momentul în care a realizat că solicitările sunt suspecte, femeia s-a prezentat la poliție”, au declarat oficiali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Procurorii au organizat un flagrant, în contextul în care victima trebuia să se întâlnească, în ziua de 15 septembrie, la ora 16:30, în parcarea unui supermarket din sectorul 2.

Un tânăr ucrainean a fost prins în flagrant

Femeia avea la ea suma de 108.171 lei provenită dintr-un credit obținut de la o bancă. La întâlnire a venit un tânăr de cetățenie ucraineană, pregătit să intre în posesia banilor. Acesta a fost prins în flagrant și este anchetat penal pentru tentativă de înșelăciune, fiind plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. El are interdicția de a părăsi municipiul București, fără încuviințarea prealabilă a procurorului de caz. În plus, are obligația de purtare a unui dispozitiv electronic de supraveghere.