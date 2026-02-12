Vor discuta despre câinii fără stăpân, legislația privind protecția acestora și vor vizita adăposturi.

"Mami, hai, mângâie-l pe Bruno!".

Doi frați din Iași, de 2 și 5 ani, au crescut odată cu cățelul lor, Bruno.

Mama: ”Învață să fie mai grijulii, mai atenți, să nu rănească în primul rând cățelul și cred că asta o să se aplice și în colectivitate”.

O altă mamă a observat că fiica sa, de clasa a V-a, care are o pisică...

”Este mai grijulie, mai blândă și atentă la mesajele nonverbale, pentru că a exersat asta cu animalele”.

Introducerea ”Orei cu și pentru animale” la clasele a V-a și a VI-a a fost aprobată de Ministerul Educației. Demersul a fost initiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din Consiliul Județean Ilfov.

Peste 60% dintre copiii cărora li s-a predat noua materie au devenit mai empatici și grijulii cu cei din jur

Hilde Tudora, director Protecția Animalelor Ilfov: ”Acest opțional nu face altceva decât să dezvolte empatia la copii, iar un copil bun și empatic va fi adultul bun și responsabil de mâine. Le spunem copiilor că toate animalele trebuie respectate, să fie responsabili, să fie conștienți de problemele din comunitate".

În Ilfov, 600 de elevi deja fac ”Ora cu și pentru animale", pentru al doilea an consecutiv. Chestionarele completate de ei au arătat că peste 60 la sută dintre copii au început să își ajute mai mult colegii și au devenit mai grijulii cu ființele vulnerabile, în general.

Simona Herb, psihoterapeut: ”Copilul învață să fie blând, pe un animăluț nu poți să-l bruschezi. Învață să fie atent la nevoile altuia. Să primească atenție, dar să știe și să ofere. E important pentru că îi responsabilizează, învață să aibă grijă de cineva".

Opționalul "Ora cu și pentru animale" poate fi predat de oricare dintre profesori. În Statele Unite ale Americii, clasele primare au frecvent un animal de companie pe care copiii îl iau pe rând acasă și au grijă de el. De cele mai multe ori e vorba despre un pește, de un hamster sau de un porcușor de Guineea.