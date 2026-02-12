Furtuna Nils a lăsat aproape un milion de locuințe din Franța fără curent electric, iar un șofer de camion a murit după ce un copac a căzut peste vehicul, în sud-vestul țării. Și în Italia, Spania și Portugalia, Nils a generat alerte de cod roșu. Din cauza ploilor abundente din ultimele săptămâni, solul este saturat. În centrul Portugaliei, o șosea foarte circulată s-a surpat, iar mii de oameni au fost evacuați preventiv din cauza riscului de revărsare a râului Mondego, ca urmare a cedării digurilor de protecție.

Autoritățile din țările afectate recomandă populației să evite deplasările neesențiale și să urmărească în permanență actualizările meteorologice.

MAE - Atenționare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost emis cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic pentru mai multe regiuni.

Într-un comunicat de presă, MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că METEO France (https://vigilance.meteofrance.fr/fr) a emis o alertă de cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic în mai multe regiuni din această țară pentru 12 și 13 februarie.

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condițiile meteorologice și respectarea indicațiilor autorităților locale.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-ul web al aeroportului din localitatea de destinație/plecare.

Pentru informații actualizate, cetățenii români se pot informa în timp real în legătură cu situația meteorologică accesând pagina de internet www.meteofrance.com.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147 052 966 și +33 147 052 755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

Consulatul General al României la Paris: +33 680 713 729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33 610 027 164;

Consulatul General al României la Lyon: +33 643 627 736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627 050 022.

MAE recomandă și consultarea paginilor de internet.