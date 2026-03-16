Marele eveniment, considerat probabil cea mai importantă gală de premiere a anului, a avut loc la Teatrul Dolby din Hollywood, avându-l ca prezentator pe comediantul Conan O'Brien.

„One Battle After Another" a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată duminică, 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Hollywood. Lista completă a câștigătorilor, pe toate cele 24 de categorii.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigat de Michael B. Jordan pentru rolul din „Sinners”. El i-a devansat pe mult mai cunoscuții Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke sau Timothée Chalamet.

Premiul Oscar 2026 pentru cea mai bună regie de film a fost câștigat de Paul Thomas Anderson pentru „One Battle after Another”.

Câștigătorul de anul acesta pentru cel mai bun film străin este pelicula „Sentimental Value” din Norvegia. Filmul este nominalizat și la categoria „Cel mai bun film”.

Înaintea ceremoniei de duminică seară, vedetele au sosit la eveniment purtând o serie de ținute extravagante și adevărate „coșmaruri” vestimentare. Publicația Daily Mail a realizat un clasament al celor mai mari gafe de stil de la Premiile Oscar 2026, printre acestea numărându-se și aparițiile lui Timothee Chalamet, nominalizat pentru cel mai bun actor, și actrițelor Demi Moore, Priyanka Chopra, Ginnifer Goodwin, Odessa A'zion, precum și mai multe personalități TV și comedianți.