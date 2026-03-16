Marele eveniment, considerat probabil cea mai importantă gală de premiere a anului, a avut loc la Teatrul Dolby din Hollywood, avându-l ca prezentator pe comediantul Conan O'Brien.

One Battle After Another" a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată duminică, 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Hollywood. Lista completă a câștigătorilor, pe toate cele 24 de categorii.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigat de Michael B. Jordan pentru rolul din „Sinners”. El i-a devansat pe mult mai cunoscuții Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke sau Timothée Chalamet.

Premiul Oscar 2026 pentru cea mai bună regie de film a fost câștigat de Paul Thomas Anderson pentru „One Battle after Another”.

Citește și
„One Battle After Another": marele învingător de la Oscar 2026. Câștigător detașat a luat majoritatea statuetelor importante

Câștigătorul de anul acesta pentru cel mai bun film străin este pelicula „Sentimental Value” din Norvegia. Filmul este nominalizat și la categoria „Cel mai bun film”.

  • Lista completă a câștigătorilor - AICI.

Înaintea ceremoniei de duminică seară, vedetele au sosit la eveniment purtând o serie de ținute extravagante și adevărate „coșmaruri” vestimentare. Publicația Daily Mail a realizat un clasament al celor mai mari gafe de stil de la Premiile Oscar 2026, printre acestea numărându-se și aparițiile lui Timothee Chalamet, nominalizat pentru cel mai bun actor, și actrițelor Demi Moore, Priyanka Chopra, Ginnifer Goodwin, Odessa A'zion, precum și mai multe personalități TV și comedianți.