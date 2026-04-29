Așa că oamenii sunt nevoiți fie să treacă direct prin apă, fie să ocolească zeci de kilometri.

”Cât are ? 1 metru ? Și cât ar trebui să fie ? Vreo 40 de centimetri să putem trece, trebuie să fie sub asta aici, noi nu putem să ridicăm mai sus, este maximul la toate, este așa indiferent ce tractor va fi”.

”Vă dați seama, uitați aici, ori lăsat mai jos, ori să ia un parapet, că altfel noi o să mergem prin Criș”.

Cu ruleta în mână, agricultorii din comuna Șicula constată dezamăgiți că nu pot folosi noua investiție. Astfel, nu le rămâne decât să treacă prin Crișul Alb cu utilajele.

Podul a trecut prin lucrări de modernizare care au durat 8 luni și a fost redeschis circulației în decembrie anul trecut. Pe atunci, fermierii nici nu se gândeau că nu îl pot folosi.

Însă în primăvară, când au început munca la câmp, și-au dat seama că investiția a blocat complet accesul la terenurile de peste râu. Alternativele? Să ocolească 30 de kilometri pe uscat sau să se supună riscului.

”Am trecut prin apă acolo, unii au rămas împotmoliți, alții au trecut”.

Primarul comunei zice că se rezolvă ușor și repede, consiliul județean îl contrazice

”A trecut prin apă pentru că nu a putut să treacă pe pod din cauza faptului că parapeții sunt prea înalți și au gabarit mare”.

În timp ce primarul comunei susține că lucrurile se vor rezolva rapid, consiliul județean e de altă părere.

Nuțu Valea, primar Șicula: ”Nu știam despre problemă, soluții se vor găsi, noi am făcut o adresă și la consiliul județean, există disponibilitate a se rezolva problema și este o chestiune de zile”.

Andrei Ando, director comunicare CJ Arad: ”Este construit în conformitate cu prevederile legii. Sunt două variante: fie se organizează transporturi speciale, asta înseamnă că ei ar trebui să plătească pentru a traversa respectivul pod cu utilajele lor agabaritice pe niște trailere, fie să înconjoare acei câțiva zeci de kilometri”.

Investiția, inutilă acum pentru agricultori, e de 5 milioane de lei.