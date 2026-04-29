Alarma s-a dat marți după-amiază, într-un bloc cu 4 etaje, când locatarii au simțit miros de fum. Au sunat la 112 și au ieșit rapid din clădire.

Femeie: „Era fumul dens. Te sperii în așa moment, panică, se poate întâmpla ceva mai rău. Am ieșit imediat când am simțit fumul, se simțea ars.”

Femeie: „Au venit băieții ăștia de m-au scos afară, stăteam în pat că-s bolnavă. Am zis că ne strică toate locuințele, toate casele.”

Femeie: „M-am speriat, am fugit repede cu taxiul, am scos toată lumea din casă. Doamne, ca orice om... îți faci griji.”

Pompierii au reușit să deschidă ușa garsonierei de la etajul 3 și să oprească vâlvătaia.

Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu: „Din întregul imobil au fost evacuați 21 de locatari, aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul s-a manifestat la o canapea, iar întregul apartament și casa scării au fost inundate cu fum.”

În ciuda intervenției rapide, proprietarul locuinței cu pricina, un bărbat de 65 de ani, a fost găsit fără viață.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă, iar trupul neînsuflețit a fost preluat de medicii legiști, pentru necropsie.