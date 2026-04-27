Cosmin Stan împlinește 48 de ani. Un jurnalist în linia întâi a televiziunii: Senior Correspondent și prezentator

De la Neptun TV la pupitrul Știrilor PRO TV, prezentator de știri, câștigător al unui premiu Emmy pentru jurnalism, Cosmin Stan adaugă un nou capitol unei cariere construite pas cu pas.

La 48 de ani, Cosmin Stan rămâne unul dintre prezentatorii de știri cu cea mai lungă prezență continuă în peisajul audiovizual românesc — o figură familiară pentru publicul de weekend - și nu numai - al Știrilor PRO TV și care este corespondent special la unele dintre cele mai importante evenimente din lume. De asemenea, prezintă în fiecare săptămână o pastilă online cu o sinteză a celor mai importante știri ale ultimelor zile.

Cosmin Stan s-a născut la Constanța și a crescut în comuna Tuzla, o localitate de la proximitatea mării, un detaliu biografic ce îi va influența și primele experiențe profesionale.

La finalul liceului, era hotărât să devină profesor de limba și literatura română. Un profesor de informatică i-a schimbat traiectoria, observând că elevul care înființase revista școlii, care provocase dezbateri și își confruntase profesorii cu acuzații de incorectitudine, era, de fapt, un jurnalist în devenire.

La finalul liceului, profesorul meu de informatică mă întreabă: «Tu ce vrei să te faci, Cosmin Stan?». Și eu răspund: «Profesor de limba și literatura română». Iar proful de informatică îmi spune: «Mă, dar de ce nu te faci tu jurnalist?»", și-a amintit Cosmin într-un interviu.

Debutul la 20 de ani și un ocol pe mare

A intrat în presă în 1997, imediat după liceu, ca reporter la Centrul Informațional Telegraf-TV Neptun din Constanța, lucrând simultan la ziar și la televiziune. A ales curând televiziunea ca drum principal. La câțiva ani după debut, a urmat o pauză inedită: la 20 de ani, a plecat pe un vas de croazieră în Marea Mediterană, ca parte din echipa video a navei — filma turiști, monta materiale și le vindea DVD-uri-suvenir. Știa franceză și engleză; a învățat pe vapor italiană și spaniolă. A stat șase luni, cât dura contractul, și s-a întors la Constanța.

M-am întors la Neptun, am mai făcut niște emisiuni și pe urmă s-a eliberat locul de corespondent PRO TV de la Constanța. Așa s-au aranjat lucrurile", a povestit el.

Drumul spre PRO TV și Premiul Emmy

În 2003, când trupele americane debarcau la baza militară Mihail Kogălniceanu, Stan a aflat de un post disponibil de corespondent PRO TV la Constanța. A sunat, a trecut proba, iar transmisiunile intensive despre mișcările de trupe i-au convins pe redactori că e omul potrivit. La sfârșitul verii lui 2004 era chemat la București. A prezentat jurnalul de weekend în perioada 2007-2009.

Momentul de vârf al acelei prime perioade la PRO TV a venit în 2008, când a făcut parte din echipa de știri care a primit Premiul Emmy Internațional pentru campania „Tu știi ce mai face copilul tău?". A fost primul premiu Emmy câștigat de presa românească și a rămas singurul câștigat vreodată de o televiziune din Europa Centrală și de Est.

Așa ceva nu se uită! Țin minte fiecare emoție dinainte și după, fiecare strângere de stomac, fiecare tremurat de voce și, mai ales, secunda aia când am auzit: «The International Emmy for News goes to PRO TV News, Romania!»", a scris Cosmin Stan pe rețelele sociale, în 2022.

Zece ani pe alte posturi, revenire în 2019

În 2009, Stan a plecat de la PRO TV. A urmat un deceniu în care a trecut prin mai multe redacții — Realitatea TV, Digi 24, Prima TV, Antena 1 — prezentând jurnale de știri și emisiuni de actualitate. Pe 1 mai 2019, a anunțat revenirea la postul pe care îl considera acasă.

După exact 10 ani, mă întorc acasă, la PRO TV, acolo de unde inima mea nu a plecat, de fapt, niciodată!", a scris el atunci pe pagina sa de Facebook.

Revenirea a reprezentat, după propriile mărturisiri, cea mai importantă realizare profesională a ultimului deceniu. Din 2019, prezintă Știrile PRO TV de dimineață, în weekend, iar din noiembrie 2020 o are alături la pupitru pe Roxana Hulpe.

Viața personală: familie discretă, pasiune pentru călătorii

Cosmin Stan s-a căsătorit în 2007 cu Oana, într-o ceremonie civilă în Las Vegas — o decizie luată spontan, în timpul unei vacanțe pe coasta de vest a Statelor Unite. Cei doi au oficializat uniunea și în România, tot în 2008, printr-o cununie religioasă pe plaja din Mamaia, urmată de petrecere la hotelul Savoy.

Împreună au doi copii: Mark Robert și Maia Katerina. Oana Stan lucrează în management, într-o companie de asigurări, și nu apare în spațiul public. Familia preferă discreția, deși este activă pe rețelele sociale în legătură cu o pasiune comună: călătoriile.

Noi plecăm cu ei peste tot și am făcut asta de când s-au născut. Primele lor vacanțe au fost când de-abia aveau 3-4 luni. Fiecare vacanță este un prilej de bucurie pentru toți patru", a declarat într-un interviu pentru TV Mania.

Legătura cu Roxana Hulpe, colega sa de la pupitrul de weekend, depășește granițele redacției: Stan și soția sa sunt nași de cununie și de botez ai fetei acesteia, Zora.

O carieră construită pe consecvență

Privind înapoi, traiectoria lui Cosmin Stan este cea a unui jurnalist format prin practică, nu prin rețete prestabilite. A studiat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, dar temelia meseriei și-a pus-o în teren — la accidente, inundații, mișcări de trupe, campanii sociale.

Cea mai grea parte a muncii sale, mărturisește, rămâne prezentarea știrilor despre copii aflați în suferință. „De când sunt părinte, am devenit ultrasensibil la orice poveste despre copii care au de suferit", a spus el.

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu
Emily Blunt, apariție plină de eleganță la premiera „The Devil Wears Prada 2”. FOTO

Emily Blunt a fost prezentă alături de colega sa din distribuția filmului The Devil Wears Prada 2, Simone Ashley, la evenimentul de promovare organizat la V&A South Kensington.
Ce spun criticii despre mult așteptatul film ”Michael”. Lipsește cel mai controversat subiect din viața lui Jackson

Filmul „Michael”, care poate fi văzut și în România, acoperă moștenirea pătată a starului pop cu o mănușă cu paiete, ascunzând problemele lui Michael Jackson sub un film biografic convențional care, dacă îți acoperi urechile, sună grozav - spun criticii.
East European Comic Con 2026. Aproape 40.000 de fani ai filmelor, serialelor, jocurilor video și culturii asiatice participă

Bucureștiul a devenit capitala culturii pop. În primele două zile de „Comic Con'', în jur de 40.000 de fani ai filmelor, serialelor, jocurilor video și culturii asiatice au trecut pragul evenimentului.

PSD și AUR au anunțat că au început demersurile pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Liderii PSD și AUR, Marian Neacșu și Petrișor Peiu, au anunțat luni dimineață că formațiunile politice pe care le reprezintă au început demersurile comune pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Vreme schimbătoare în România în următoarele două săptămâni. Temperaturi negative noaptea și episoade de ploi locale

Vremea va rămâne schimbătoare în următoarele două săptămâni, cu perioade mai reci, mai ales noaptea, dar și cu zile în care temperaturile vor urca până la 22–23 de grade, depășind chiar aceste valori în unele regiuni.

Ce bonificații a acordat ANAF românilor care și-au plătit anticipat dările. Creștere masivă a conformărilor voluntare

ANAF a anunţat luni că au fost acordate bonificaţii în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. 

Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Aprilie 2026

48:04

Vorbeste lumea - 27 Aprilie 2026

01:46:32

Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Săriți de pe fix - Trailer

04:05

iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Războiul dronelor

41:32

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Cristina Neagu și-a spus părerea despre Bojana Popovic după calificarea CSM-ului în Final Four-ul Champions League

Prima reacție oficială UEFA despre scandalul în care este implicat Interul lui Cristi Chivu