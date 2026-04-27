Cosmin Stan împlinește 48 de ani. Un jurnalist în linia întâi a televiziunii: Senior Correspondent și prezentator

De la Neptun TV la pupitrul Știrilor PRO TV, prezentator de știri, câștigător al unui premiu Emmy pentru jurnalism, Cosmin Stan adaugă un nou capitol unei cariere construite pas cu pas.

La 48 de ani, Cosmin Stan rămâne unul dintre prezentatorii de știri cu cea mai lungă prezență continuă în peisajul audiovizual românesc — o figură familiară pentru publicul de weekend - și nu numai - al Știrilor PRO TV și care este corespondent special la unele dintre cele mai importante evenimente din lume. De asemenea, prezintă în fiecare săptămână o pastilă online cu o sinteză a celor mai importante știri ale ultimelor zile.

Cosmin Stan s-a născut la Constanța și a crescut în comuna Tuzla, o localitate de la proximitatea mării, un detaliu biografic ce îi va influența și primele experiențe profesionale. La finalul liceului, era hotărât să devină profesor de limba și literatura română. Un profesor de informatică i-a schimbat traiectoria, observând că elevul care înființase revista școlii, care provocase dezbateri și își confruntase profesorii cu acuzații de incorectitudine, era, de fapt, un jurnalist în devenire. „La finalul liceului, profesorul meu de informatică mă întreabă: «Tu ce vrei să te faci, Cosmin Stan?». Și eu răspund: «Profesor de limba și literatura română». Iar proful de informatică îmi spune: «Mă, dar de ce nu te faci tu jurnalist?»", și-a amintit Cosmin într-un interviu.

Debutul la 20 de ani și un ocol pe mare A intrat în presă în 1997, imediat după liceu, ca reporter la Centrul Informațional Telegraf-TV Neptun din Constanța, lucrând simultan la ziar și la televiziune. A ales curând televiziunea ca drum principal. La câțiva ani după debut, a urmat o pauză inedită: la 20 de ani, a plecat pe un vas de croazieră în Marea Mediterană, ca parte din echipa video a navei — filma turiști, monta materiale și le vindea DVD-uri-suvenir. Știa franceză și engleză; a învățat pe vapor italiană și spaniolă. A stat șase luni, cât dura contractul, și s-a întors la Constanța. „M-am întors la Neptun, am mai făcut niște emisiuni și pe urmă s-a eliberat locul de corespondent PRO TV de la Constanța. Așa s-au aranjat lucrurile", a povestit el.

Drumul spre PRO TV și Premiul Emmy În 2003, când trupele americane debarcau la baza militară Mihail Kogălniceanu, Stan a aflat de un post disponibil de corespondent PRO TV la Constanța. A sunat, a trecut proba, iar transmisiunile intensive despre mișcările de trupe i-au convins pe redactori că e omul potrivit. La sfârșitul verii lui 2004 era chemat la București. A prezentat jurnalul de weekend în perioada 2007-2009. Momentul de vârf al acelei prime perioade la PRO TV a venit în 2008, când a făcut parte din echipa de știri care a primit Premiul Emmy Internațional pentru campania „Tu știi ce mai face copilul tău?". A fost primul premiu Emmy câștigat de presa românească și a rămas singurul câștigat vreodată de o televiziune din Europa Centrală și de Est. „Așa ceva nu se uită! Țin minte fiecare emoție dinainte și după, fiecare strângere de stomac, fiecare tremurat de voce și, mai ales, secunda aia când am auzit: «The International Emmy for News goes to PRO TV News, Romania!»", a scris Cosmin Stan pe rețelele sociale, în 2022.

Zece ani pe alte posturi, revenire în 2019 În 2009, Stan a plecat de la PRO TV. A urmat un deceniu în care a trecut prin mai multe redacții — Realitatea TV, Digi 24, Prima TV, Antena 1 — prezentând jurnale de știri și emisiuni de actualitate. Pe 1 mai 2019, a anunțat revenirea la postul pe care îl considera acasă. „După exact 10 ani, mă întorc acasă, la PRO TV, acolo de unde inima mea nu a plecat, de fapt, niciodată!", a scris el atunci pe pagina sa de Facebook. Revenirea a reprezentat, după propriile mărturisiri, cea mai importantă realizare profesională a ultimului deceniu. Din 2019, prezintă Știrile PRO TV de dimineață, în weekend, iar din noiembrie 2020 o are alături la pupitru pe Roxana Hulpe. Viața personală: familie discretă, pasiune pentru călătorii Cosmin Stan s-a căsătorit în 2007 cu Oana, într-o ceremonie civilă în Las Vegas — o decizie luată spontan, în timpul unei vacanțe pe coasta de vest a Statelor Unite. Cei doi au oficializat uniunea și în România, tot în 2008, printr-o cununie religioasă pe plaja din Mamaia, urmată de petrecere la hotelul Savoy.

Împreună au doi copii: Mark Robert și Maia Katerina. Oana Stan lucrează în management, într-o companie de asigurări, și nu apare în spațiul public. Familia preferă discreția, deși este activă pe rețelele sociale în legătură cu o pasiune comună: călătoriile. „Noi plecăm cu ei peste tot și am făcut asta de când s-au născut. Primele lor vacanțe au fost când de-abia aveau 3-4 luni. Fiecare vacanță este un prilej de bucurie pentru toți patru", a declarat într-un interviu pentru TV Mania. Legătura cu Roxana Hulpe, colega sa de la pupitrul de weekend, depășește granițele redacției: Stan și soția sa sunt nași de cununie și de botez ai fetei acesteia, Zora.

O carieră construită pe consecvență Privind înapoi, traiectoria lui Cosmin Stan este cea a unui jurnalist format prin practică, nu prin rețete prestabilite. A studiat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, dar temelia meseriei și-a pus-o în teren — la accidente, inundații, mișcări de trupe, campanii sociale. Cea mai grea parte a muncii sale, mărturisește, rămâne prezentarea știrilor despre copii aflați în suferință. „De când sunt părinte, am devenit ultrasensibil la orice poveste despre copii care au de suferit", a spus el.

