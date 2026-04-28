Senatorul Virginia Stoiciu îşi anunţă demisia din PSD: Nu pot şi nu voi gira niciodată normalizarea fascismului

”Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a scris Soiciu pe Facebook.

Ea subliniază că istoria este cel mai bun profesor.

”Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forţele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici şi raţiuni de moment. De ce credeţi că social-democraţii germani păstrează cu sfinţenie acest cordon sanitar în raport cu extremiştii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Şi nu vor să o repete”, spune senatoarea demisionară.