Senatorul Virginia Stoiciu îşi anunţă demisia din PSD: Nu pot şi nu voi gira niciodată normalizarea fascismului

Senatorul Virginia Stoiciu şi-a anunţat demisia din PSD, precizând că refuzul său de a semna moţiunea de cenzură a marcat momentul în care viziunea sa şi direcţia actuală a partidului ”au intrat pe contrasens total”.

Mihaela Ivăncică

”Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a scris Soiciu pe Facebook.

Ea subliniază că istoria este cel mai bun profesor.

”Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forţele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici şi raţiuni de moment. De ce credeţi că social-democraţii germani păstrează cu sfinţenie acest cordon sanitar în raport cu extremiştii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Şi nu vor să o repete”, spune senatoarea demisionară.

Stoiciu precizează că nu poate şi nu va gira niciodată ”normalizarea fascismului”, aceasta fiind, în opinia sa, ”o linie roşie peste care nu se poate trece”.

”Le mulţumesc colegilor social-democraţi care m-au susţinut în iniţiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, mai spune senatoarea.

PSD şi AUR ar urma să depună marţi moţiunea de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderul AUR George Simion a indicat că data de 5 mai ca posibilă dată a votului asupra moţiunii de cenzură, în plenul Parlamentului.

Sursa: News.ro

Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, depusă marți la Parlament. Au fost strânse semnăturile

Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marţi, la Parlament.
Ilie Bolojan: Peste tot unde sunt merele stricate, în instituţiile publice cu probleme, era cineva susținut de PSD

Premierul Ilie Bolojan susţine că peste tot unde s-a constatat că există ”mere stricate” în instituţii sau în companiile de stat era întotdeauna o persoană susţinută de PSD, el precizând că asta se poate verifica.
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

Socialiştii europeni au petrecut ani de zile criticând centru-dreapta pentru că a încheiat acorduri cu extrema dreaptă. Dar acum se confruntă cu aceeaşi acuzaţie. 

Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică

Metrorex ar putea amâna cu 60 de zile aplicarea noilor tarife la metrou, potrivit unui proiect de ordin, timp în care compania trebuie să analizeze impactul economic, social și asupra mobilității urbane al majorării prețurilor.

Vremea se răcește accentuat de 1 Mai în toată țara. Temperaturi mai mici cu până la 12 grade față de normal

Vremea se răcește accentuat de miercuri, 29 aprilie, în toată țara, iar joi și vineri va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri de 8–12 grade față de normal.

