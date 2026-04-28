Regele Charles, discurs istoric în fața Congresului american: „Legăturile dintre SUA și Marea Britanie sunt indestructibile”

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a declarat, marți, în fața Congresului american, că legăturile dintre Statele Unite și Regatul Unit sunt „neprețuite și eterne”, precum și „neprețuite și indestructibile”.

Alexandru Toader

Regele Charles al III-lea şi-a început marţi discursul în plenul Congresului Statelor Unite condamnând tentativa de asasinat împotriva preşedintelui Donald Trump de sâmbătă, subliniind că actele de violenţă împotriva democraţiei "nu vor avea niciodată succes", notează AFP şi EFE.

"Ne întâlnim, de asemenea, după incidentul petrecut nu departe de această clădire impunătoare care a încercat să atenteze la conducerea naţiunii voastre şi să semene frică şi discordie pe scară largă. Permiteţi-mi să spun cu o hotărâre neclintită: astfel de acte de violenţă nu vor avea niciodată succes", a declarat acesta de la tribuna Capitoliului, în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent vicepreşedintele american JD Vance, dar nu şi Trump. 

Regele Charles și-a început discursul în fața Parlamentului cu o notă personală, aducându-și aminte de mama sa, regina Elisabeta a II-a, care a trecut în neființă

„Vorbind în această renumită sală de dezbateri și deliberări, nu pot să nu mă gândesc la mama mea, regina Elisabeta, care, în 1991, a avut parte, la rândul ei, de această onoare deosebită și a ținut un discurs similar sub privirea atentă a Statuii Libertății care se înalță deasupra noastră”, a spus regele britanic în timpul discursului său, potrivit CNN.

De asemenea, el a adus laude legislatorilor americani. „Așadar, vin astăzi aici cu cel mai profund respect pentru Congresul Statelor Unite; această cetate a democrației, creată pentru a reprezenta vocea întregului popor american în vederea promovării drepturilor și libertăților sacre”, a declarat regele.

Ulterior, el a adăugat că discursul de astăzi reprezintă „o ocazie deosebită în viața națiunilor noastre pentru a exprima cea mai profundă stimă și prietenie a poporului britanic față de poporul Statelor Unite”.

Regele Charles: „Actele de violență nu vor avea niciodată succes”

Regele Charles și-a început discursul adresat Congresului făcând referire la „incidentul petrecut nu departe de această măreață clădire” – atacul armat de sâmbătă seara de la Cina Corespondenților de la Casa Albă.

Regele a afirmat că atacul armat „a avut ca scop să aducă prejudicii conducerii națiunii voastre și să stârnească teamă și discordie pe scară largă”.

„Permiteți-mi să spun cu o hotărâre de neclintit: astfel de acte de violență nu vor avea niciodată succes”, a spus regele. „Indiferent de diferențele noastre, indiferent de dezacordurile pe care le-am putea avea, suntem uniți în angajamentul nostru de a apăra democrația, de a ne proteja tot poporul de rău și de a saluta curajul celor care își riscă zilnic viața în slujba țărilor noastre.”

Având loc cu doar două zile înainte de sosirea regelui Charles și a reginei Camilla în SUA, atacul armat a amenințat pentru scurt timp să compromită vizita de stat de patru zile planificată. Președintele Donald Trump a insistat ulterior că cuplul regal va fi „în deplină siguranță” pe durata șederii în SUA.

Luni, Cole Tomas Allen, suspectul în cazul atacului armat, a comparut pentru prima dată în fața instanței și a fost acuzat de tentativă de asasinat asupra președintelui.

