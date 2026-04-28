Regele Charles, discurs istoric în fața Congresului american: „Legăturile dintre SUA și Marea Britanie sunt indestructibile”

Regele Charles al III-lea şi-a început marţi discursul în plenul Congresului Statelor Unite condamnând tentativa de asasinat împotriva preşedintelui Donald Trump de sâmbătă, subliniind că actele de violenţă împotriva democraţiei "nu vor avea niciodată succes", notează AFP şi EFE.

"Ne întâlnim, de asemenea, după incidentul petrecut nu departe de această clădire impunătoare care a încercat să atenteze la conducerea naţiunii voastre şi să semene frică şi discordie pe scară largă. Permiteţi-mi să spun cu o hotărâre neclintită: astfel de acte de violenţă nu vor avea niciodată succes", a declarat acesta de la tribuna Capitoliului, în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent vicepreşedintele american JD Vance, dar nu şi Trump.

Regele Charles și-a început discursul în fața Parlamentului cu o notă personală, aducându-și aminte de mama sa, regina Elisabeta a II-a, care a trecut în neființă

„Vorbind în această renumită sală de dezbateri și deliberări, nu pot să nu mă gândesc la mama mea, regina Elisabeta, care, în 1991, a avut parte, la rândul ei, de această onoare deosebită și a ținut un discurs similar sub privirea atentă a Statuii Libertății care se înalță deasupra noastră”, a spus regele britanic în timpul discursului său, potrivit CNN.

De asemenea, el a adus laude legislatorilor americani. „Așadar, vin astăzi aici cu cel mai profund respect pentru Congresul Statelor Unite; această cetate a democrației, creată pentru a reprezenta vocea întregului popor american în vederea promovării drepturilor și libertăților sacre”, a declarat regele.

Ulterior, el a adăugat că discursul de astăzi reprezintă „o ocazie deosebită în viața națiunilor noastre pentru a exprima cea mai profundă stimă și prietenie a poporului britanic față de poporul Statelor Unite”.