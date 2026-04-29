Bayern a deschis scorul, apoi PSG a condus cu 5-2, bavarezii marcând ultimele două goluri ale uneia dintre cele mai frumoase partide din această fază a competiţiei.

Meciul nebun de la Paris a bifat și două recorduri extrem de spectaculoase. Astfel, meciul dintre PSG și Bayern a fost prima semifinală în care s-au înscris 5 goluri în prima repriză, dar reprezintă, de asemenea, și semifinala cu cele mai multe goluri înscrise din istoria Ligii Campionilor, scrie Sport.

Hvicea Kvaraţhelia (24, 56), Joao Neves (33) şi Ousmane Dembele (45+5 - penalty, 58), au înscris pentru parizieni, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Harry Kane (17 - penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65) şi Luis Diaz (68).

Bayern a primit penalty la un duel între Pacho şi Luiz Diaz, iar Harry Kane l-a transformat (17), ajungând la 54 de goluri marcate în acest sezon în toate competiţiile.

Campioana Germaniei, condusă în acest meci de pe bancă de Aaron Danks (antrenorul principalul Vincent Kompany a fost suspendat) a avut şansa desprinderii, dar portarul Safonov a reuşit să îl blocheze pe Michael Olise (20).

PSG a replicat printr-o mare ratare a lui Dembele, care a trimis complet greşit în situaţie de unu la unu cu Manuel Neuer (23). Un minut mai târziu, parizienii au egalat prin Kvaraţhelia, cu un şut la colţul lung (24).

Echipa pregătită de Luis Enrique a preluat conducerea prin golul micuţului Joao Neves (33), cu capul, după un corner executat de Dembele.

Bayern a egalat (41), prin francezul Olise, cu un şut pe centrul porţii.

Gazdele au intrat totuşi în avantaj la pauză, prin golul lui Dembele, dintr-un penalty acordat pentru henţ la Alphonse Davies (45+5).

Bayern era să egaleze în ultimele clipe ale meciului

Meciul a părut să se liniştească după pauză, dar PSG a punctat succesiv prin Kvaraţhelia (56), din pasa lui Hakimi, şi Dembele (58), ducând scorul la 5-2.

Gazdele au ridicat piciorul de pe acceleraţie, iar Bayern nu s-a lăsat invitată, ieşind la joc. ''Rekordmeister'' a reuşit şi ea două goluri în decurs de câteva minute, prin fundaşul Dayot Upamecano (65), la centrarea lui Kimmich, şi prin Luis Diaz (68), care a reuşit să controleze mingea superb şi a marcat cu un şut la colţ.

Cele două echipe nu au mai riscat în ultima parte a meciului, dar fiecare a avut câte o ocazie notabilă, gazdele prin Mayulu (87), care a şutat în vinclu, iar Bayern prin Kimmich, ca cărui lovitură de cap a fost respinsă din faţa porţii goale de Pacho (90+4).

Manşa secundă va avea loc pe 6 mai, la Munchen.

Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 5-4 (3-2)

Au marcat: Hvicea Kvaraţhelia (24, 56), Joao Neves (33), Ousmane Dembele (45+5 - penalty, 58), respectiv Harry Kane (17 - penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65), Luis Diaz (68).

Paris, Parc des Princes

Liga Campionilor - semifinale (tur)

Au evoluat echipele:

PSG: 39. Matvei Safonov - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes (21. Lucas Hernandez, 84) - 33. Warren Zaire-Emery (8. Fabian Ruiz, 64), 17. Vitinha, 87. Joao Neves - 14. Desire Doue (29. Bradley Barcola, 70), 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvaraţhelia (24. Senny Mayulu, 84). Antrenor: Luis Enrique.

Bayern: 1. Manuel Neuer - 44. Josip Stanisic, 2. Dayot Upamecano, 4. Jonathan Tah, 19. Alphonso Davies (27. Konrad Laimer, 46) - 6. Joshua Kimmich, 45. Aleksandar Pavlovic (11. Nicolas Jackson, 90+3) - 17. Michael Olise, 10. Jamal Musiala (8. Leon Goretzka, 79), 14. Luis Diaz - 9. Harry Kane. Antrenor: Aaron Danks.

Arbitru: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitri asistenţi: Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (ambii din Spania); al patrulea oficial: Jesus Gil Manzano (Spania)

Arbitru video: Carlos del Cerro Grande; arbitru asistent video: Guillermo Cuadra Fernandez (ambii din Spania)

Cartonaşe galbene: Marquinhos (12), Fabian Ruiz (77), Hakimi (80).