Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Înregistrarea arată momentul în care femeia se angajează în traversare, după ce o mașină de pe prima bandă oprește. Însă microbuzul, aflat pe a doua bandă, nici măcar nu încetinește și ajunge să o lovească.

În urma impactului, victima este aruncată la câțiva metri distanță. La volanul vehiculului se afla un bărbat de 40 de ani, din Brașov, care ar fi observat-o prea târziu.

Femeia a fost preluată de medici și transportată la spital, pentru îngrijiri de specialitate.

În acest timp, polițiștii au stabilit că șoferul nu consumase alcool și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.