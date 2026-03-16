„One Battle After Another" este un film american de comedie neagră și thriller de acțiune, produs, scris și regizat de Paul Thomas Anderson, lansat în 2025. Pelicula este inspirată din romanul „Vineland" al lui Thomas Pynchon, publicat în 1990.

Filmul a fost lansat în Statele Unite de Warner Bros., după premiera care a avut loc pe 8 septembrie 2025 la TCL Chinese Theatre din Los Angeles.

Subiect și distribuție

Filmul îl urmărește pe Bob Ferguson, un fost revoluționar care trăia sub o identitate falsă, împreună cu fiica sa independentă, Willa — până în momentul în care unul dintre principalii săi dușmani, colonelul Steven J. Lockjaw, revine pentru a-și rezolva datoriile din trecut.

Distribuția reunește Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio Del Toro și Regina Hall, în roluri de revoluționari, militari corupți și un lider al unei rețele subterane care transportă migranți în siguranță.

Producție și tehnologie

Anderson a dorit să adapteze romanul „Vineland" încă din anii 2000, însă a întârziat proiectul, considerând că atașamentul față de carte i-ar putea afecta capacitatea de a-l adapta. În final, filmul a combinat elemente din roman cu două idei proprii: un film de urmărire cu mașini și o poveste despre o revoluționară.

Anderson a utilizat tehnologia VistaVision, un format de filmare din anii 1950, pentru a obține imagini de rezoluție ridicată și o calitate vizuală distinctă. Filmările principale au avut loc în California, între ianuarie și iunie 2024, „One Battle After Another" devenind unul dintre primele filme care utilizează acest format din anii 1960.

Reacția criticilor

Pe platforma Rotten Tomatoes, consensul criticilor descrie pelicula drept „o aventură epică teeming cu scene de acțiune impresionante, cel mai distractiv film al lui Paul Thomas Anderson și totodată unul dintre cele mai bogate tematic".

Pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes, 94% din 436 de recenzii ale criticilor sunt pozitive.

Premii Oscar 2026

Filmul a primit 13 nominalizări la premiile Oscar 2026, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor și cel mai bun scenariu adaptat. A câștigat șase statuete:

- Cel mai bun film

- Cel mai bun regizor — Paul Thomas Anderson

- Cel mai bun actor în rol secundar — Sean Penn

- Cel mai bun scenariu adaptat — Paul Thomas Anderson

- Cel mai bun montaj — Andy Jurgensen

- Cel mai bun casting — Cassandra Kulukundis (categorie nou introdusă)

În prealabil, filmul obținuse patru premii Globul de Aur din nouă nominalizări, inclusiv cel mai bun film muzical sau comedie, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu.