Premiile Oscar 2026, lista completă a câștigătorilor. Cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film

„One Battle After Another" a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată duminică, 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Hollywood. Lista completă a câștigătorilor, pe toate cele 24 de categorii.
„One Battle After Another" este marele câștigător al Premiilor Oscar 2026 cu șase premii în total, urmat de „Sinners" cu patru trofee. Deși „Sinners" a intrat în această ediție cu un record absolut de 16 nominalizări — cel mai mare număr din istoria Oscarurilor — marele câștigător al serii a fost filmul lui Paul Thomas Anderson.
Autumn Durald Arkapaw a devenit prima femeie care câștigă Oscarul pentru Imagine (Cinematography), iar categoria Best Casting a fost introdusă pentru prima dată în 25 de ani, de când a apărut Best Animated Feature în 2001.
La categoria Best Live Action Short Film, românca Natalie Musteată a câștigat alături de co-regizorul Alexandre Singh pentru „Two People Exchanging Saliva", în urma unui egal rar cu „The Singers".
Lista completă a câștigătorilor Oscar 2026
Cel mai bun film (Best Picture)
One Battle After Another — Adam Somner, Sara Murphy și Paul Thomas Anderson, producători
Regie (Directing)
Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
Actor în rol principal (Actor in a Leading Role)
Michael B. Jordan — Sinners
Actriță în rol principal (Actress in a Leading Role)
Jessie Buckley — Hamnet
Actor în rol secundar (Actor in a Supporting Role)
Sean Bean - One Battle After Another
Actriță în rol secundar (Actress in a Supporting Role)
Amy Madigan — Weapons
Scenariu original (Writing – Original Screenplay)
Ryan Coogler — Sinners
Scenariu adaptat (Writing – Adapted Screenplay)
Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
Film internațional (International Feature Film)
Sentimental Value — Norvegia
Film de animație (Animated Feature Film)
KPop Demon Hunters — Maggie Kang, Chris Appelhans și Michelle L.M. Wong
Scurtmetraj animat (Animated Short Film)
The Girl Who Cried Pearls — Chris Lavis și Maciek Szczerbowski
Scurtmetraj live action (Live Action Short Film)
The Singers — Sam A. Davis și Jack Piatt
Two People Exchanging Saliva — Alexandre Singh și Natalie Musteata (egalitate — al șaptelea tie în istoria Premiilor Oscar)
Documentar lung (Documentary Feature Film)
Mr. Nobody Against Putin — David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber și Alžběta Karásková
Documentar scurt (Documentary Short Film)
All the Empty Rooms — Joshua Seftel și Conall Jones
Imagine (Cinematography)
Autumn Durald Arkapaw — Sinners (prima femeie care câștigă această categorie)
Montaj (Film Editing)
Andy Jurgensen — One Battle After Another
Scenografie (Production Design)
Scenografie:Tamara Deverell; Decoruri: Shane Vieau - Frankenstein
Costume (Costume Design)
Kate Hawley - Frankenstein
Machiaj și coafură (Makeup and Hairstyling)
Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey - Frankenstein
Muzică originală (Music – Original Score)
Ludwig Goransson - Sinners
Cântec original (Music – Original Song)
„Golden" — din KPop Demon Hunters; muzică și versuri de EJAE, Mark Sonnenblick și echipa de autori
Sunet (Sound)
Echipa — F1
Efecte vizuale (Visual Effects)
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon și Daniel Barrett — Avatar: Fire and Ash
Casting (categorie nouă, introdusă în premieră)
Cassandra Kulukundis — One Battle After Another
Gala Premiilor Oscar 2026 a fost transmisă în direct pe VOYO și poate fi urmărită înregistrată pe platforă.
