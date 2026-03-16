Premiile Oscar 2026, lista completă a câștigătorilor. Cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film

Război în Iran, ziua 16. Arabia Saudită și Qatar doboară rachete lansate de Teheran, Israel rămâne fără interceptori
„One Battle After Another" a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată duminică, 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Hollywood. Lista completă a câștigătorilor, pe toate cele 24 de categorii.

„One Battle After Another" este marele câștigător al Premiilor Oscar 2026 cu șase premii în total, urmat de „Sinners" cu patru trofee. Deși „Sinners" a intrat în această ediție cu un record absolut de 16 nominalizări — cel mai mare număr din istoria Oscarurilor — marele câștigător al serii a fost filmul lui Paul Thomas Anderson.

Autumn Durald Arkapaw a devenit prima femeie care câștigă Oscarul pentru Imagine (Cinematography), iar categoria Best Casting a fost introdusă pentru prima dată în 25 de ani, de când a apărut Best Animated Feature în 2001.

La categoria Best Live Action Short Film, românca Natalie Musteată a câștigat alături de co-regizorul Alexandre Singh pentru „Two People Exchanging Saliva", în urma unui egal rar cu „The Singers".

Lista completă a câștigătorilor Oscar 2026

Cel mai bun film (Best Picture)

One Battle After Another — Adam Somner, Sara Murphy și Paul Thomas Anderson, producători

Regie (Directing)

Paul Thomas AndersonOne Battle After Another

 Actor în rol principal (Actor in a Leading Role)

Michael B. JordanSinners

 Actriță în rol principal (Actress in a Leading Role)

Jessie BuckleyHamnet

Actor în rol secundar (Actor in a Supporting Role)

Sean Bean - One Battle After Another

 Actriță în rol secundar (Actress in a Supporting Role)

Amy MadiganWeapons

Scenariu original (Writing – Original Screenplay)

Ryan CooglerSinners

Scenariu adaptat (Writing – Adapted Screenplay)

Paul Thomas AndersonOne Battle After Another

Film internațional (International Feature Film)

Sentimental Value — Norvegia

Film de animație (Animated Feature Film)

KPop Demon Hunters — Maggie Kang, Chris Appelhans și Michelle L.M. Wong

Scurtmetraj animat (Animated Short Film)

The Girl Who Cried Pearls — Chris Lavis și Maciek Szczerbowski

Scurtmetraj live action (Live Action Short Film)

The Singers — Sam A. Davis și Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva — Alexandre Singh și Natalie Musteata (egalitate — al șaptelea tie în istoria Premiilor Oscar)

Documentar lung (Documentary Feature Film)

Mr. Nobody Against Putin — David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber și Alžběta Karásková

Documentar scurt (Documentary Short Film)

All the Empty Rooms — Joshua Seftel și Conall Jones

Imagine (Cinematography)

Autumn Durald ArkapawSinners (prima femeie care câștigă această categorie)

Montaj (Film Editing)

Andy JurgensenOne Battle After Another

Scenografie (Production Design)

Scenografie:Tamara Deverell; Decoruri: Shane Vieau - Frankenstein

Costume (Costume Design)

Kate Hawley - Frankenstein

Machiaj și coafură (Makeup and Hairstyling)

Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey - Frankenstein

Muzică originală (Music – Original Score)

Ludwig Goransson - Sinners

Cântec original (Music – Original Song)

„Golden" — din KPop Demon Hunters; muzică și versuri de EJAE, Mark Sonnenblick și echipa de autori

Sunet (Sound)

EchipaF1

Efecte vizuale (Visual Effects)

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon și Daniel BarrettAvatar: Fire and Ash

Casting (categorie nouă, introdusă în premieră)

Cassandra KulukundisOne Battle After Another

Gala Premiilor Oscar 2026 a fost transmisă în direct pe VOYO și poate fi urmărită înregistrată pe platforă.

Premiile Oscar 2026. Cel mai bun film documentar, „Mr. Nobody Against Putin”, poate fi văzut în România
Premiile Oscar 2026. Cel mai bun film documentar, „Mr. Nobody Against Putin”, poate fi văzut în România

Cel mai bun film documentar la Gala Premiilor Oscar 2026 a fost desemnat „Mr. Nobody Against Putin”, o producție care poate fi văzută și în România, pe platforma VOYO.

„One Battle After Another” regizat de Paul Thomas Anderson a câștigat premiul pentru cel mai bun film și alte cinci premii Oscar la cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film.

O regizoare de origine română a intrat în istoria Premiilor Oscar. Natalie Musteață, stabilită la New York, a câștigat duminică seară statueta pentru cel mai bun scurtmetraj live action pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”.

România pierde miliarde de euro din banii alocați deja de Comisia Europeană pentru reforme și investiții. Anul acesta, proiecte importante pentru dezvoltarea țării și pentru mersul economiei ar trebui să fie gata.

Rusia și China ajută Iranul în mai multe moduri, inclusiv prin oferirea de „cooperare militară", a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, citat de Politico.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

