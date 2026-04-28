"Săptămâna viitoare avem moţiune de cenzură, cu certitudine. Cu mare probabilitate, moţiunea de cenzură o să treacă şi Guvernul o să fie schimbat. Avem un anunţ din partea celor mai mari două partide cu privire la un demers comun, ca să nu folosesc o expresie care a fost negată ieri toată ziua... Deci, un demers comun PSD - AUR pentru a trece o moţiune de cenzură. Prin această moţiune de cenzură, Guvernul Bolojan o să fie schimbat. Încep negocierile pentru formarea unei noi majorităţi. Acea nouă majoritate poate să fie majoritatea care s-a creat pentru a pica Guvernul Bolojan sau poate să fie o altă majoritate. Depinde foarte mult de timpul care va curge din momentul trecerii moţiunii şi până la formarea unei coaliţii care asigură o majoritate sau soluţia politică pentru un guvern minoritar. Cred că, în momentul de faţă, toate opţiunile sunt pe masă şi toate variantele sunt posibile. Vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare", a afirmat Tanczos.

Interimat la Ministerul Agriculturii

În ceea ce priveşte interimatul de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, viceprim-ministrul a subliniat că într-o lună şi jumătate "pot fi făcute multe lucruri", dar la ora actuală se limitează la rezolvarea unor probleme curente.

"Pentru că dacă o să dureze 45 de zile, înseamnă o lună şi jumătate. Într-o lună şi jumătate pot fi făcute foarte multe lucruri. Dar, sincer, astăzi m-aş limita la aceste probleme curente care sunt importante pentru şedinţa de mâine sau şedinţa de săptămâna viitoare. Ne vedem şi săptămâna viitoare în acelaşi format şi revenim cu detalii, cu privire la priorităţile pe termen mediu. Acum ne concentrăm pe ce este foarte urgent", a spus ministrul interimar.

Luni, fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat că PSD şi AUR vor iniţia o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.