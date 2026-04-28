Încă un parlamentar afiliat PSD anunță că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

Sorin grindeanu octva ganea inquam
Inquam Photos / Octav Ganea

Un deputat afiliat PSD a transmis că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este vorba despre Alexandrin Moiseev care a intrat în Parlamentul în 2024 pe listele partidului SOS România.

Lorena Mihăilă

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune. Dacă cineva se întreabă cum voi vota la moțiune, răspunsul este simplu: ÎMPOTRIVĂ. Cred că premierul trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit. România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm”, a scris Alexandrin Moiseev pe Facebook.

Parlamentarul a mai menționat că nu vrea să își gireze votul unor „construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice”.

Alexandrin Moiseev a intrat în Parlament în 2024 pe listele partidului SOS România, al Dianei Șoșoacă, iar în februarie 2025 a părăsit formațiunea. În iunie 2025 a intrat în PSD.

Demisii din partidul PSD

Petre Emanoil Neagu a fost primul deputat care a demisionat din PSD și s-a înscris în PNL, după criza politică declanșată de social-democrații care sunt nemulțumiți de premierul Ilie Bolojan. El a fost membru al Partidului Național Liberal timp de 18 ani, între anii 1990 și 2008, după care a fost membru al Partidului Social Democrat timp de alți 18 ani, din 2008 până în 2026.

De asemenea, senatorul Victoria Stoiciu şi-a anunţat demisia din PSD, marți, precizând că refuzul său de a semna moţiunea de cenzură a marcat momentul în care viziunea sa şi direcţia actuală a partidului „au intrat pe contrasens total”.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce PSD și AUR și-au depus moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro
Membru marcant al PNL: Dacă ne reașezăm la masă cu PSD suferim de un bizar sindrom Stockholm colectiv

Deputatul PNL Mihai Voicu, unul dintre membrii vechi ai partidului, critică dur scenariul unei noi colaborări între liberali și PSD și avertizează că o astfel de decizie ar echivala cu „un bizar sindrom Stockholm colectiv”.
Varianta de guvern pe care președintele Nicușor Dan o exclude din start: „Este extrem de improbabil”

Scenariul unui guvern PSD - AUR este "extrem de improbabil", a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă, după ce a participat la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări.
Negocierile pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu au intrat în impas. Trump: Iranul se află într-o stare de colaps

Donald Trump a declarat că Iranul l-a informat că se află într-o „stare de colaps” şi că îşi defineşte situaţia conducerii. 

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce PSD și AUR și-au depus moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Nicușor Dan a reacționat după ce PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan la Parlament. Președintele a declarat după Summitul Iniţiativei celor Trei Mări că acesta „era unul din scenariile la care ne aşteptam”.

Ce s-a întâmplat cu finanțele statului în cele trei luni fără buget. Concluziile Ministerului de Finanțe

Ministerul Finanțelor a prezentat execuția bugetară pentru primele trei luni din 2026, perioadă în care statul român a funcționat, în mare parte, fără un buget de stat adoptat în Parlament. 

UE împarte bugetul pe următorii șapte ani. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro

Uniunea Europeană începe să își împartă banii pentru următorii șapte ani pentru fermieri, autostrăzi, apărare sau securitate.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

