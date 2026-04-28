Încă un parlamentar afiliat PSD anunță că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune. Dacă cineva se întreabă cum voi vota la moțiune, răspunsul este simplu: ÎMPOTRIVĂ. Cred că premierul trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit. România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm”, a scris Alexandrin Moiseev pe Facebook.

Parlamentarul a mai menționat că nu vrea să își gireze votul unor „construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice”.

Alexandrin Moiseev a intrat în Parlament în 2024 pe listele partidului SOS România, al Dianei Șoșoacă, iar în februarie 2025 a părăsit formațiunea. În iunie 2025 a intrat în PSD.