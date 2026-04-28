Încă un parlamentar afiliat PSD anunță că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune. Dacă cineva se întreabă cum voi vota la moțiune, răspunsul este simplu: ÎMPOTRIVĂ. Cred că premierul trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit. România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm”, a scris Alexandrin Moiseev pe Facebook.
Parlamentarul a mai menționat că nu vrea să își gireze votul unor „construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice”.
Alexandrin Moiseev a intrat în Parlament în 2024 pe listele partidului SOS România, al Dianei Șoșoacă, iar în februarie 2025 a părăsit formațiunea. În iunie 2025 a intrat în PSD.
Demisii din partidul PSD
Petre Emanoil Neagu a fost primul deputat care a demisionat din PSD și s-a înscris în PNL, după criza politică declanșată de social-democrații care sunt nemulțumiți de premierul Ilie Bolojan. El a fost membru al Partidului Național Liberal timp de 18 ani, între anii 1990 și 2008, după care a fost membru al Partidului Social Democrat timp de alți 18 ani, din 2008 până în 2026.
De asemenea, senatorul Victoria Stoiciu şi-a anunţat demisia din PSD, marți, precizând că refuzul său de a semna moţiunea de cenzură a marcat momentul în care viziunea sa şi direcţia actuală a partidului „au intrat pe contrasens total”.
„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.