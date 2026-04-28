SUA încearcă să-şi aprofundeze legăturile şi să contracareze influenţa petrolului şi gazelor ruseşti în sudul Europei, după ce anul trecut a semnat un acord pe termen lung pentru exportul de gaz natural lichefiat către Grecia.

SUA își extinde prezența energetică

„Preşedintele Trump deschide o nouă eră de cooperare cu Europa de Sud, Centrală şi de Est”, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, la forumul de afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat la Dubrovnik, Croaţia, scrie News.ro.

La Tirana, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a semnat un acord de 6 miliarde de dolari, pe 20 de ani, între Venture Global şi Aktor LNG USA pentru exportul de GNL către Albania.

„Acest angajament consolidează securitatea energetică - şi securitatea naţională - în întreaga regiune”, a declarat Guilfoyle pe X.

Acordul a fost încheiat în momentul în care Wright a confirmat sprijinul SUA pentru un acord între Bosnia şi Herţegovina şi Croaţia privind construirea unei conducte de gaz care să transporte gaz natural american de la un terminal de GNL de pe insula croată Krk către Bosnia.

Proiectul, care vizează diversificarea surselor de energie ale Bosniei şi reducerea dependenţei acesteia de gazul rusesc, va fi finanţat şi condus de compania americană AAFS Infrastructure and Energy LLC. Compania este condusă de Jesse Binnall, un fost avocat al lui Trump, şi de Joseph Flynn, fratele fostului consilier pentru securitate naţională al lui Trump, Michael Flynn.

AAFS a declarat că va investi aproximativ 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari) în proiect.

Cooperarea în domeniul energiei nucleare

Croaţia şi SUA au emis, de asemenea, o declaraţie comună privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile.

Separat, compania croată de inginerie Rade Koncar şi grupul de investiţii cu sediul în SUA Pantheon Atlas LLC au semnat o scrisoare de intenţie pentru a participa la un proiect de dezvoltare a inteligenţei artificiale şi a unui centru de date în centrul Croaţiei, estimat la o valoare de 50 de miliarde de euro.

Planurile prevăd o instalaţie cu o capacitate de 1 gigawatt pentru calculul IA şi servicii cloud, construcţia urmând să înceapă provizoriu în 2027, iar operaţiunile să înceapă până în 2029, sub rezerva obţinerii autorizaţiilor şi a modernizării reţelei.