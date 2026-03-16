O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

Premiile Oscar 2026. Cel mai bun film documentar, „Mr. Nobody Against Putin", poate fi văzut în România

Cel mai bun film documentar la Gala Premiilor Oscar 2026 a fost desemnat „Mr. Nobody Against Putin”, o producție care poate fi văzută și în România, pe platforma VOYO.

Cristian Matei

În filmul „Mr. Nobody Against Putin”, un profesor rus care documentează în secret transformarea şcolii din oraşul său mic într-un centru de recrutare pentru război în timpul invaziei din Ucraina, dezvăluind dilemele etice cu care se confruntă educatorii în contextul propagandei şi militarizării.

David Borenstein, co-regizor al filmului, a declarat în discursul său, potrivit News.ro: „Mr. Nobody Against Putin” este despre cum îţi pierzi ţara. Şi ceea ce am văzut lucrând cu aceste materiale video este că o pierzi prin nenumărate acte mici, mărunte de complicitate. Când acţionăm complici, când un guvern ucide oameni pe străzile oraşelor noastre mari, când nu spunem nimic, când oligarhii preiau mass-media şi controlează modul în care o putem produce şi consuma. Cu toţii ne confruntăm cu o alegere morală, dar, din fericire, chiar şi un nimeni este mai puternic decât crezi”.

Pavel Talankin, subiectul principal al filmului, care a şi co-regizat alături de Borenstein, a cerut şi el ca toate războaiele care au loc în lume să se încheie acum.

De patru ani, ne uităm la cer după stele căzătoare pentru a ne pune o dorinţă foarte importantă. Dar există ţări în care, în loc de stele căzătoare, cad bombe şi drone”, a spus el, prin intermediul unui traducător. „În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noştri, opriţi toate aceste războaie acum”.

Gala Premiilor Oscar 2026 de la Hollywood, transmisă live pe VOYO. Cine sunt favoriții la marile trofee

GALERIE FOTO Georgina Rodriguez a strălucit la Roma fără Ronaldo și fără copii: ”Wow, ce divă! / Gio, ești uimitoare”
„One Battle After Another": marele învingător de la Oscar 2026. Câștigător detașat a luat majoritatea statuetelor importante
„One Battle After Another": marele învingător de la Oscar 2026. Câștigător detașat a luat majoritatea statuetelor importante

„One Battle After Another” regizat de Paul Thomas Anderson a câștigat premiul pentru cel mai bun film și alte cinci premii Oscar la cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film.

Premiile Oscar 2026, lista completă a câștigătorilor. Cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film
Premiile Oscar 2026, lista completă a câștigătorilor. Cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film

„One Battle After Another" a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată duminică, 15 martie 2026, la Dolby Theatre din Hollywood. Lista completă a câștigătorilor, pe toate cele 24 de categorii.

O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

O regizoare de origine română a intrat în istoria Premiilor Oscar. Natalie Musteață, stabilită la New York, a câștigat duminică seară statueta pentru cel mai bun scurtmetraj live action pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”.

România pierde miliarde de euro pentru că politicienii refuză să fie corecți cu UE. ”Pur și simplu încercăm să-i prostim”
România pierde miliarde de euro pentru că politicienii refuză să fie corecți cu UE. ”Pur și simplu încercăm să-i prostim”

România pierde miliarde de euro din banii alocați deja de Comisia Europeană pentru reforme și investiții. Anul acesta, proiecte importante pentru dezvoltarea țării și pentru mersul economiei ar trebui să fie gata.

Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”

Proiectul care priveşte cumulul pensie salariu la instituţiile de stat ar trebui să intre în şedinţa de Guvern săptămâna viitoare, a anunţat duminică premierul Ilie Bolojan.

Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO
Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO

Toți ochii au fost aținți spre Los Angeles, unde a avut loc prestigioasa gală a premiilor Oscar. Filmul „One Battle After Another” a câștigat marele trofeul, dar și alte 5 statuete, inclusiv pentru cel mai bun regizor, montaj sau casting.

Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Martie 2026

Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

Doctor de bine
Ediția 6

Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

