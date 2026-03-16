Premiile Oscar 2026. Cel mai bun film documentar, „Mr. Nobody Against Putin”, poate fi văzut în România

În filmul „ Mr. Nobody Against Putin ”, un profesor rus care documentează în secret transformarea şcolii din oraşul său mic într-un centru de recrutare pentru război în timpul invaziei din Ucraina, dezvăluind dilemele etice cu care se confruntă educatorii în contextul propagandei şi militarizării.

David Borenstein, co-regizor al filmului, a declarat în discursul său, potrivit News.ro: „Mr. Nobody Against Putin” este despre cum îţi pierzi ţara. Şi ceea ce am văzut lucrând cu aceste materiale video este că o pierzi prin nenumărate acte mici, mărunte de complicitate. Când acţionăm complici, când un guvern ucide oameni pe străzile oraşelor noastre mari, când nu spunem nimic, când oligarhii preiau mass-media şi controlează modul în care o putem produce şi consuma. Cu toţii ne confruntăm cu o alegere morală, dar, din fericire, chiar şi un nimeni este mai puternic decât crezi”.

Pavel Talankin, subiectul principal al filmului, care a şi co-regizat alături de Borenstein, a cerut şi el ca toate războaiele care au loc în lume să se încheie acum.

„De patru ani, ne uităm la cer după stele căzătoare pentru a ne pune o dorinţă foarte importantă. Dar există ţări în care, în loc de stele căzătoare, cad bombe şi drone”, a spus el, prin intermediul unui traducător. „În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noştri, opriţi toate aceste războaie acum”.