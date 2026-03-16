În filmul „Mr. Nobody Against Putin”, un profesor rus care documentează în secret transformarea şcolii din oraşul său mic într-un centru de recrutare pentru război în timpul invaziei din Ucraina, dezvăluind dilemele etice cu care se confruntă educatorii în contextul propagandei şi militarizării.
Premiile Oscar 2026. Cel mai bun film documentar, „Mr. Nobody Against Putin”, poate fi văzut în România
Cel mai bun film documentar la Gala Premiilor Oscar 2026 a fost desemnat „Mr. Nobody Against Putin”, o producție care poate fi văzută și în România, pe platforma VOYO.
David Borenstein, co-regizor al filmului, a declarat în discursul său, potrivit News.ro: „Mr. Nobody Against Putin” este despre cum îţi pierzi ţara. Şi ceea ce am văzut lucrând cu aceste materiale video este că o pierzi prin nenumărate acte mici, mărunte de complicitate. Când acţionăm complici, când un guvern ucide oameni pe străzile oraşelor noastre mari, când nu spunem nimic, când oligarhii preiau mass-media şi controlează modul în care o putem produce şi consuma. Cu toţii ne confruntăm cu o alegere morală, dar, din fericire, chiar şi un nimeni este mai puternic decât crezi”.
Pavel Talankin, subiectul principal al filmului, care a şi co-regizat alături de Borenstein, a cerut şi el ca toate războaiele care au loc în lume să se încheie acum.
„De patru ani, ne uităm la cer după stele căzătoare pentru a ne pune o dorinţă foarte importantă. Dar există ţări în care, în loc de stele căzătoare, cad bombe şi drone”, a spus el, prin intermediul unui traducător. „În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noştri, opriţi toate aceste războaie acum”.
Sursa: News.ro
