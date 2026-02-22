Oana Andoni împlinește 48 de ani. Retrospectiva unei cariere remarcabile. „Fiecare zi de naștere e o binecuvântare”

Cu o prezență elegantă și un profesionalism impecabil, Oana Andoni a devenit un reper pentru telespectatorii Știrile Pro TV, fiind alături de ei în fiecare weekend, timp de mai bine de două decenii.

Oana Andoni și-a început cariera în televiziune acum mai bine de două decenii și de atunci a rămas o prezență constantă și de încredere în jurnalul de știri. Profesionalismul a consacrat-o ca unul dintre cele mai apreciate nume din media.

Pe lângă aparițiile la pupitrul știrilor, Oana a inițiat și proiectul online „Cafea cu visuri”, un podcast în care discută cu invitați despre călătorii, visuri și experiențe de viață, demonstrând că pasiunea ei pentru comunicare merge dincolo de ecran.

De-a lungul carierei sale, Oana Andoni a fost martoră și prezentatoare a unor momente importante din istoria recentă a României. De la evenimente majore la relatări cotidiene, profesionalismul ei a făcut ca fiecare ediție să fie urmărită cu încredere de telespectatori.

Născută pe 28 februarie 1978 în Iași, Oana Andoni se bucură de o viață personală împlinită. Este soție și mamă pentru două fiice. În ciuda programului, ea reușește să îmbine cu grație viața profesională cu cea familială, acordând timp pentru momentele speciale alături de cei dragi.