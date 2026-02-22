Oana Andoni împlinește 48 de ani. Retrospectiva unei cariere remarcabile. „Fiecare zi de naștere e o binecuvântare”

Pe 22 februarie, Oana Andoni, una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare de știri din România, împlinește 48 de ani. 

Cu o prezență elegantă și un profesionalism impecabil, Oana Andoni a devenit un reper pentru telespectatorii Știrile Pro TV, fiind alături de ei în fiecare weekend, timp de mai bine de două decenii.

Oana Andoni și-a început cariera în televiziune acum mai bine de două decenii și de atunci a rămas o prezență constantă și de încredere în jurnalul de știri. Profesionalismul a consacrat-o ca unul dintre cele mai apreciate nume din media.

Pe lângă aparițiile la pupitrul știrilor, Oana a inițiat și proiectul online Cafea cu visuri”, un podcast în care discută cu invitați despre călătorii, visuri și experiențe de viață, demonstrând că pasiunea ei pentru comunicare merge dincolo de ecran.

De-a lungul carierei sale, Oana Andoni a fost martoră și prezentatoare a unor momente importante din istoria recentă a României. De la evenimente majore la relatări cotidiene, profesionalismul ei a făcut ca fiecare ediție să fie urmărită cu încredere de telespectatori.

Născută pe 28 februarie 1978 în Iași, Oana Andoni se bucură de o viață personală împlinită. Este soție și mamă pentru două fiice. În ciuda programului, ea reușește să îmbine cu grație viața profesională cu cea familială, acordând timp pentru momentele speciale alături de cei dragi.

Oana Andoni: „Am învățat că nu reușita te definește”

Cu ocazia zilei sale de naștere, Oana Andoni a împărtășit câteva gânduri despre carieră, familie și momentele care o inspiră.

Inevitabil, la orice aniversare, se realizează un bilanț al anilor care au trecut. Întrebată despre cele mai mari realizări și eșecuri de până acum, Oana Andoni a oferit un răspuns sincer și plin de recunoștință: „Fiecare zi de naștere o consider o binecuvântare, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am primit. Cea mai mare realizare sunt oamenii din viața mea: familia, prietenii, colegii. Am o familie frumoasă, copii care-mi umplu inima de bucurie și iubire, oameni buni aproape și un loc de muncă unde merg cu drag pentru că am reușit să construiesc relații solide, am crescut odată cu echipa mea și ne bucurăm unii de alții. Și asta îmi dă echilibru.”

În ceea ce privește eșecurile, Oana a mărturisit că și ele fac parte din drumul ei: „Au fost. Am luat unele decizii prea repede sau am ratat oportunități din prea multă prudență. Dar fiecare ‘eșec’ a venit la pachet cu o lecție valoroasă. Am învățat că nu reușita te definește, ci felul în care te ridici și mergi mai departe.”

Privind spre viitor, Oana Andoni mărturisește că nu are planuri mărețe scrise pe hârtie, ci se concentrează pe lucrurile esențiale: „Îmi doresc să rămân sănătoasă, curioasă și deschisă la noi provocări. Profesional, îmi propun să continui să fac lucrurile cu responsabilitate și cu suflet, să cresc, dar fără să pierd echilibrul. Să merg la serviciu cu aceeași implicare și cu bucuria de a face parte dintr-o echipă frumoasă”.

În plan personal, prezentatoarea își dorește momente simple, dar prețioase alături de familie și prieteni: „Sper să petrec timp de calitate cu cei dragi, să avem mai multe momente liniștite, mai puțină grabă, să râdem mai mult, să cântăm, să dansăm, să descoperim locuri inedite împreună și să avem parte de experiențe de neuitat. Vreau doar să trăiesc frumos, cu sens, cu recunoștință pentru ce am și cu încredere în ce urmează.”

În cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică , desfășurat zilele trecute la Kiev, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral între instituțiile naționale de securitate cibernetică din Ucraina, România și Moldova.

