Melania Trump, între eleganță și responsabilitate. Inițiativa globală pe care a lansat-o pentru copii. GALERIE FOTO

24-09-2025 | 16:21
Melania Trump
Prima Doamnă Melania Trump a folosit marți tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite (UNGA) pentru a lansa un avertisment: copiii trebuie protejați pe măsură ce tehnologia avansează rapid.

Ioana Andreescu

Trump și-a prezentat noua inițiativă, „Fostering the Future Together” („Să creștem viitorul împreună”), o coaliție globală de națiuni dedicată promovării bunăstării copiilor în era digitală prin educație, inovație și tehnologie.

Începând cu un moment de reflecție, Prima Doamnă i-a îndemnat pe lideri să privească imaginația copilăriei nu ca pe un joc lipsit de importanță, ci ca pe o pregătire pentru inovațiile vieții de adult

„În copilărie, cu toții ne-am jucat cu bile, am lansat avioane de hârtie și am alergat cu sfoara în mână, privind cum zmeiele noastre se ridică la cer. Mari minți au transformat bilele în microcipuri, avioanele de hârtie în drone și zmeiele în sateliți”, a spus ea.

Trump și-a exprimat aprecierea pentru tehnologie, spunând că aceasta a „salvat vieți, a extins accesul la cunoaștere și a conectat oamenii”. Totuși, a subliniat că siguranța trebuie să fie pe primul loc.

„Deoarece tehnologia evoluează într-un ritm mai rapid decât legiferarea, trebuie să identificăm soluții simple pentru a proteja ingeniozitatea copiilor noștri”, a spus Trump.

Ținuta purtată de Melania Trump

Melania Trump a atras toate privirile la ONU, purtând o ținută sobră și rafinată, care i-a pus în valoare eleganța caracteristică, înainte de a lansa inițiativa globală pentru protecția copiilor în era digitală.

Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU

Într-un discurs de aproape o oră, la Adunarea Generală a ONU, Donald Trump a declanșat un atac virulent la adresat forului mondial. A acuzat Organizația Națiunilor Unite că nu face decât să trimită scrisori pline de vorbe goale.

Și că în loc să aducă pacea în lume, îl primește pe el cu o scară rulantă înțepenită și un prompter defect.

Casa Albă a mers chiar mai departe și a lansat ipoteza că scara a fost oprită intenționat. Și a cerut o anchetă care să elucideze misterul.

Donald Trump a taxat de la tribuna Adunării Generale a ONU însăși instituția care l-a găzduit.

Sursa: Fox News

