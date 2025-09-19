FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi

19-09-2025 | 07:36
Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor
Profimedia

În timpul vizitei de stat a președintelui Donald Trump și a Melaniei Trump în Regatul Unit, Kate Middleton a găzduit-o pe Prima Doamnă la Castelul Windsor, în Grădinile Frogmore, pe 18 septembrie.

Ioana Andreescu

Kate și Melania  s-au întâlnit cu liderul cercetașilor, Dwayne Fields, și cu membri ai programului „Squirrels” al cercetașilor, care învățau despre natură pentru a obține insigna „Go Wild”.

Prințesa — copreședinte al Asociației Cercetașilor — a purtat o jachetă și un veston din piele întoarsă verde măsliniu marca ME+EM, asortate cu o fustă midi plisată maro și cizme. Melania a ales o jachetă cargo din piele întoarsă bej, purtată cu pantaloni deschiși la culoare.

Vizita alături de cercetași, la o seară după ce Kate și Prințul William li s-au alăturat Melaniei și soțului ei de 20 de ani, precum și regelui Charles al III-lea și reginei Camilla, la banchetul oficial de stat, a marcat primul angajament oficial comun al prințesei și Primei Doamne și prima dată când cele două au fost fotografiate împreună. Ele se mai întâlniseră anterior, atunci când familia Trump a participat la un banchet de stat găzduit de familia regală în timpul vizitei cuplului american în 2019.

Revenirea prințesei la viața publică

În timpul recentei vizite de trei zile în Marea Britanie a soției celui de-al 47-lea președinte, programul Melaniei a fost plin de excursii regale, inclusiv un tur la Biblioteca Regală și o vizită la Casa Păpușilor Reginei Maria, la Windsor, pe 18 septembrie.

Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO

Cât despre Kate, angajamentul comun cu Melania este cel mai recent de la revenirea ei la îndatoririle regale, toamna trecută, după încheierea tratamentului de chimioterapie. Deși Prințesa de Wales a lipsit din lumina reflectoarelor în perioada diagnosticului său de cancer, după finalizarea tratamentului ea a revenit treptat la activitățile publice.

De atunci, ea a împărtășit detalii despre cum a fost pentru ea să revină la normalitate după lupta sa cu boala.

Sursa: eonline.com

