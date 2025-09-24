Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă

Stiri externe
24-09-2025 | 08:04
Într-un discurs de aproape o oră, la Adunarea Generală a ONU, Donald Trump a declanșat un atac virulent la adresat forului mondial. A acuzat Organizația Națiunilor Unite că nu face decât să trimită scrisori pline de vorbe goale.

Și că în loc să aducă pacea în lume, îl primește pe el cu o scară rulantă înțepenită și un prompter defect.

Casa Albă a mers chiar mai departe și a lansat ipoteza că scara a fost oprită intenționat. Și a cerut o anchetă care să elucideze misterul.

Donald Trump a taxat de la tribuna Adunării Generale a ONU însăși instituția care l-a găzduit.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă care, la urcare, s-a oprit. Dacă Prima Doamnă nu avea o condiție fizică excelentă, s-ar fi împiedicat. Dar (Prima Doamnă) are o condiție fizică grozavă. La fel ca mine. Am rămas amândoi în picioare”.

Apoi, a cedat prompterul, chiar atunci când Trump a început să vorbească...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am primit două lucruri de la ONU: o scară stricată și un prompter defect. Cine se ocupă de prompter a dat de necaz”.

Incidentele nu sunt nimic nou pentru angajații de la ONU. În ultimele luni, lifturile și scările rulante de la birourile instituției din New York și Geneva au fost oprite în intervalele cu mai puțin trafic, pentru a face economie la electricitate. ONU se confruntă cu o criză de lichidități, în mare și din cauza faptului că cel mai mare donator al său - Statele Unite - a făcut plățile cu întârziere.

Donald Trump a deplâns și aspectul sălii emblematice de la New York.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cu mulți ani în urmă, un dezvoltator imobiliar de succes din New York, cunoscut sub numele de Donald J. Trump, a licitat pentru renovarea și reconstrucția acestui complex al Națiunilor Unite. Dar ei au decis să aleagă o altă variantă, care la acea vreme a fost mult mai scumpă și care, de fapt, a produs un rezultat mult inferior”.

Trump a atacat și funcționarea forului mondial.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Care este scopul Organizației Națiunilor Unite? Tot ce pare să facă este să scrie scrisori ferme și apoi să nu mai facă nimic. Sunt doar cuvinte goale, iar cuvintele goale nu opresc războaie”.

Donald Trump: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc premiul Nobel pentru pace pentru ce am reușit să fac (încheierea războaielor). Dar mie nu-mi pasă de premii. Eu vreau să salvez vieți”.

Trump a abordat subiecte dragi lui, precum oprirea migrației.

Donald Trump: „E momentul să oprim experimentul eșuat al granițelor deschise. Trebuie să-l oprim acum. Ascultați-mă, fiindcă mă pricep. Țările voastre se duc la naiba”.
Liderul de la Casa Alba a vorbit aproape o oră, de patru ori mai mult decât timpul alocat fiecărui vorbitor.

...Sau încălzirea climatică...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „(Încălzirea climatică) este, în opinia mea, cea mai mare înșelătorie pusă la cale vreodată”.

La final, la întrevederea cu secretarul general al ONU, Donald Trump și-a mai domolit criticile la adresa instituției.

Donald Trump: „Țara noastră susține Organizația Națiunilor Unite 100%. Cred că potențialul Națiunilor Unite este incredibil”.

Sursa: Pro TV

