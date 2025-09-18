Donald și Melania Trump au părăsit Marea Britanie. Vizita istorică a președintelui SUA, în imagini. GALERIE FOTO

Preşedintele american a părăsit Regatul Unit la sfârşitul după-amiezii, după a doua sa vizită de stat în această ţară, marcată de o primire fastuoasă din partea regelui Charles al III-lea şi de discuţii cu Keir Starmer.
Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic, relatează AFP.
Liderul republican a salutat jurnaliştii, dar nu a mai făcut declaraţii în timp ce se urca, împreună cu soţia sa Melania, la bordul Air Force One pe aeroportul Stansted, lângă Londra.
Donald Trump şi-a exprimat joi dezamăgirea faţă de Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în conferinţa de presă cu premierul britanic Keir Starmer. Acesta din urmă a cerut „intensificarea presiunii” asupra preşedintelui rus.
Trump a recunoscut, de asemenea, că nu este de acord cu Keir Starmer în ceea ce priveşte recunoaşterea unui stat palestinian şi i-a cerut şefului guvernului britanic să oprească imigraţia ilegală, chiar dacă acest lucru ar însemna să apeleze la armată.
Preşedintele a lăudat în schimb „legătura indestructibilă” dintre Statele Unite şi Regatul Unit. „Vom fi întotdeauna prieteni”, a promis el în cadrul conferinţei de presă organizate la reşedinţa de la ţară a prim-ministrului Keir Starmer.
