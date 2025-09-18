Donald și Melania Trump au părăsit Marea Britanie. Vizita istorică a președintelui SUA, în imagini. GALERIE FOTO

18-09-2025 | 22:17
Preşedintele american a părăsit Regatul Unit la sfârşitul după-amiezii, după a doua sa vizită de stat în această ţară, marcată de o primire fastuoasă din partea regelui Charles al III-lea şi de discuţii cu Keir Starmer.

Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic, relatează AFP.

Liderul republican a salutat jurnaliştii, dar nu a mai făcut declaraţii în timp ce se urca, împreună cu soţia sa Melania, la bordul Air Force One pe aeroportul Stansted, lângă Londra.

Donald Trump Donald Trump
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Donald Trump în Marea Britanie Donald Trump în Marea Britanie
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Regele Charles al III-lea și Donald Trump Regele Charles al III-lea și Donald Trump
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie

Donald Trump şi-a exprimat joi dezamăgirea faţă de Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în conferinţa de presă cu premierul britanic Keir Starmer. Acesta din urmă a cerut „intensificarea presiunii” asupra preşedintelui rus.

Trump a recunoscut, de asemenea, că nu este de acord cu Keir Starmer în ceea ce priveşte recunoaşterea unui stat palestinian şi i-a cerut şefului guvernului britanic să oprească imigraţia ilegală, chiar dacă acest lucru ar însemna să apeleze la armată.

Preşedintele a lăudat în schimb „legătura indestructibilă” dintre Statele Unite şi Regatul Unit. „Vom fi întotdeauna prieteni”, a promis el în cadrul conferinţei de presă organizate la reşedinţa de la ţară a prim-ministrului Keir Starmer.

Sursa: News.ro

