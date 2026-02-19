Cei doi au petrecut câteva zile în Palm Beach, Florida, și s-au întors la Casa Albă luni, la ora 23:00, potrivit Daily Mail.

Ținută complet neagră la sosirea la Casa Albă

Melania (55 de ani) și-a asortat ochelarii supradimensionați cu un palton gri amplu, mănuși negre din piele și bocanci negri cu șiret. Președintele Trump, în vârstă de 79 de ani, părea să se asorteze cu ea, purtând, de asemenea, o pereche de mănuși negre din piele, alături de un palton negru și pantaloni eleganți bleumarin.

Reacții pe rețelele de socializare

Alegerea vestimentară neobișnuită a Primei Doamne a atras critici pe platforme de socializare precum X (fostul Twitter), mulți oameni părând confuzi cu privire la motivul pentru care ar purta ochelari de soare în toiul nopții.

„Arată ridicol cu ochelarii ăia pe timp de noapte. Cei doi sunt altceva”, a scris un utilizator pe X.