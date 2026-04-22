Cătălina Grama împlinește 45 de ani. „Personajele sunt oglinzi în care m-am văzut”

Catalina Grama

La 45 de ani, pe care îi împlinește pe 22 aprilie 2026, Cătălina Grama se află într-un moment în care traseul ei artistic continuă să se extindă dincolo de zona în care publicul a asociat-o ani la rând: comedia. 

Stirileprotv

În prezent, actrița joacă rolul Magdei Udrea în serialul „Tătuțu”, difuzat pe PRO TV și VOYO, un personaj din universul extins al producției „Clanul”, unde este soția interlopului Bebe Măcelaru.

Pentru o actriță cu un parcurs consistent în registrul comic, trecerea spre un rol dramatic schimbă nu doar ritmul de lucru, ci și raportarea la propriile resurse de joc.

„Rolurile m-au învățat să mă accept mai mult”

Întrebată ce a învățat despre sine din rolurile interpretate de-a lungul carierei, Cătălina Grama vorbește despre o formă de auto-descoperire care vine, paradoxal, din alte identități.

„Rolurile pe care le-am jucat au fost, de multe ori, niște oglinzi în care m-am văzut mai clar decât în viața de zi cu zi. Am învățat că sunt mai vulnerabilă decât credeam, dar și mai puternică. Că pot înțelege emoții foarte diferite de-ale mele și că empatia nu e doar un instrument de actorie, ci o formă reală de a te conecta cu oamenii. Poate cel mai important lucru pe care l-am descoperit este că nu există „alb” sau „negru” în oameni. Personajele m-au învățat să caut mereu nuanțele, să nu judec, să înțeleg contextul și povestea din spatele fiecărui gest.

Și, în mod surprinzător, m-au învățat să mă accept mai mult. Pentru că, jucând atâtea vieți diferite, ajungi să înțelegi că și tu ești, în esență, un amestec de fragilități și forță – și că e perfect așa.”, a spus actrița.

Privind înapoi la drumul ei profesional, actrița spune că nu ar schimba nimic.

Sistemul de rovinietă din România a picat timp de cinci ore. Ce pot face șoferii care nu au apucat să cumpere rovinietă

Sistemul de rovinietă din România a picat timp de cinci ore. Ce pot face șoferii care nu au apucat să cumpere rovinietă

O primărie din Ilfov a verificat adresele de domiciliu ale copiilor înscriși la școală. Mulți nu locuiau la adresa din acte

Cum explică deputatul Petre Neagu demisia din PSD și înscrierea în PNL: ”M-am hotărât să-l susțin în continuare pe Bolojan”

Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Ce a observat managerul Muzeului de Istorie când a primit Coiful de la Coțofenești. „Vom stabili cum va fi restaurat”

Horoscop 22 aprilie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani mai mulți și o promovare în carieră

Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, susține reformele lui Ilie Bolojan: „Merită sprijin să facă curățenie”

De ce a ieșit PSD de la guvernare. Bolojan: Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, întotdeauna era cineva susținut de PSD

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

Ce i-ar spune Cătălinei de la 20 de ani

Un alt exercițiu de reflecție o duce înapoi la începuturile carierei, într-un moment în care ritmul și așteptările erau cu totul altele. Întrbată ce sfaturi i-ar da Cătălinei de la 20 de ani, actrița cunoscută de public sub numele de scenă Jojo, a mărurisit:

„I-aș spune să nu se grăbească atât de tare. Să aibă mai multă răbdare cu ea și cu drumul ei, pentru că lucrurile care contează cu adevărat nu vin niciodată repede. Să nu mai caute validare în afară, pentru că tot ce are nevoie e deja acolo, în ea. Și să aibă mai mult curaj să spună „nu” atunci când simte că ceva nu i se potrivește, chiar dacă pare o oportunitate bună.

I-aș mai spune să nu se teamă de greșeli, pentru cǎ fiecare o va duce exact unde trebuie. Și, poate cel mai important, să aibă încredere că își va găsi echilibrul între viața profesională și cea personală, chiar dacă, la 20 de ani, pare imposibil.

Și i-aș mai șopti ceva, cu blândețe: să se bucure mai mult de drum. Pentru că nu destinația o va defini, ci felul în care va trăi fiecare etapă până acolo.”

Etichete: jojo, Jojo - Catalina Grama, voyo, Tătuțu, Clanul,

FOTO Căsătorie civilă între Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea: ținuta îndrăzneață a cântăreței
FOTO Căsătorie civilă între Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea: ținuta îndrăzneață a cântăreței
Dragoș Bucur la Visuri la cheie, de la 21:30: „A devenit mamă în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea 70 de ani"

Sunt oameni care ne învață că dincolo de orice greutate, e important să nu renunți să fii om!
Andreea Marinescu împlinește 45 de ani: „Fiecare breaking news e un restart". Povestea nevăzută din spatele ecranului

La 45 de ani, pe care îi împlinește pe 22 aprilie, Andreea Marinescu rămâne una dintre vocile constante ale Știrilor PRO TV, cu un parcurs care traversează mai bine de două decenii și jumătate de televiziune. 
Marian Andrei, la 36 de ani. Cum arată viața offline a omului mereu conectat. „În fiecare zi ești începător la ceva"

La 36 de ani, Marian Andrei, prezentatorul iLikeIT de la Știrile PRO TV, lucrează într-un domeniu în care „noutatea de ieri” e deja veche azi. El, însă, trebuie să țină pasul zi de zi.

LIVE UDPATE, criză politică. Consultări la Cotroceni. Ilie Bolojan: "Am avut un dialog bun cu președintele Nicușor Dan"

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a început astăzi, la Palatul Cotroceni, primele consultări cu liderii partidelor parlamentare care au format Guvernul Bolojan.

Percheziții acasă la șeful PSD al CJ Bistrița-Năsăud, într-un amplu dosar de corupţie. Descinderi în alte 68 de locații

Procurorii DNA fac, miercuri dimineaţă, 69 de percheziţii la două instituţii publice şi la locuinţele unor persoane, în trei cauze penale privind infracţiuni de corupţie şi spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică.

Droguri vândute în licee. Elevi și de 15 ani erau ademeniți cu reduceri. Strategia traficanților

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, 21 de percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Timiş, la membrii unei grupări de traficanţi de droguri, care vindeau elevilor de liceu.

Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Aprilie 2026

21 Aprilie 2026

Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?"

CFR Cluj câștigă titlul de campioană în eSuperliga României