Descoperă de ce se pune leuștean la ușă pe 23 aprilie și ce tradiții se respectă pentru noroc și protecție până la iarnă.

Cine a fost Sfântul Gheorghe și de ce este atât de important

Sfântul Gheorghe este una dintre cele mai cunoscute și puternice figuri ale creștinismului, considerat un model de curaj și credință. A trăit în secolul al III-lea și, potrivit tradiției, a fost un soldat roman de origine greacă, născut în Cappadocia. A ajuns ofițer în armata împăratului Dioclețian, însă viața sa a fost marcată în mod decisiv de credința creștină.

Într-o perioadă în care creștinii erau persecutați, Gheorghe a ales să își mărturisească deschis credința. Deși era conștient de consecințe, nu a renunțat la Iisus Hristos. A fost supus unor torturi menite să-l facă să se lepede de credință, însă nu a cedat. În anul 303, a fost condamnat la moarte, devenind astfel martir.

Sfântul Gheorghe este foarte important pentru că viața pe care a trăit-o transmite un mesaj clar: credința nu trebuie abandonată, indiferent de încercări. Statornicia sa l-a transformat într-un simbol al curajului și al rezistenței în fața nedreptății, conform Ortodoxnews.ro.

În tradiția creștină, este numit „Purtătorul de biruință”, fiind considerat un învingător nu prin forță, ci prin credință. Este văzut ca ocrotitor al ostașilor, dar și al oamenilor simpli, al agricultorilor și al celor aflați în nevoie. De-a lungul timpului, imaginea sa a fost asociată cu lupta împotriva răului, cel mai cunoscut simbol fiind scena în care învinge balaurul. Deși această reprezentare are un caracter simbolic, ea sugerează ideea că binele, susținut de credință, poate învinge răul.

Semnificația sărbătorii în credința populară

În credința populară românească, sărbătoarea Sfântului Gheorghe este considerată mai mult decât o simplă zi din calendar. Ea marchează un moment de trecere și începutul simbolic al unui nou ciclu de viață, fiind strâns legată de venirea primăverii și de renașterea naturii. Se spune că, odată cu această zi, pământul „se deschide”, iar viața începe să prindă din nou putere. În mentalitatea tradițională, Sfântul Gheorghe este văzut ca un protector al naturii, al animalelor și al oamenilor, dar și ca un apărător împotriva răului.

Sărbătoarea marchează începutul muncilor agricole, momentul în care atenția oamenilor se îndreaptă spre câmp, animale și gospodărie. Este considerată un punct de plecare pentru activitățile de peste an. În același timp, există credința că această zi aduce protecție și noroc. Respectarea tradițiilor este asociată cu sănătatea, belșugul și liniștea, iar Sfântul Gheorghe este perceput ca un ocrotitor al întregului an.

Tradiții și obiceiuri respectate în această zi

Ziua de Sfântul Gheorghe este însoțită de numeroase obiceiuri păstrate din generație în generație, în special în mediul rural, având ca scop protecția gospodăriei și atragerea norocului. Un obicei răspândit este împodobirea caselor și a porților cu ramuri verzi, simboluri ale vieții, protecției și forței naturii. Acestea sunt așezate la uși, ferestre sau la grajduri, pentru a ține răul la distanță.

Dimineața devreme, oamenii obișnuiesc să se spele cu rouă sau să se scalde în apă curgătoare, gesturi considerate aducătoare de sănătate și purificare pentru întregul an. Pentru păstori, această zi marchează scoaterea oilor la pășunat, moment însoțit de ritualuri menite să asigure sănătatea animalelor și belșugul laptelui.

În unele regiuni, se aprind focuri rituale sau se rostesc descântece pentru alungarea spiritelor rele și pentru protecție. De asemenea, se crede că nu este bine să se muncească în această zi, deoarece ar putea aduce ghinion sau probleme în gospodărie.

De ce se pune leuștean sau verdeață la ușă

Obiceiul de a pune leuștean sau alte plante verzi la ușă, la poartă ori la ferestre, în ziua de Sfântul Gheorghe, are o semnificație mai profundă decât pare la prima vedere. Nu este doar un gest simbolic, ci unul strâns legat de ideea de protecție și de începutul unui nou ciclu în natură.

În tradiția populară, leușteanul este considerat o plantă cu puteri protectoare. Se crede că ține răul la distanță și apără gospodăria de influențe negative, de spirite rele sau de ghinion. Din acest motiv, este așezat la intrare, în locurile de trecere dintre exterior și interior, având rolul unei bariere simbolice.

Același sens este atribuit și utilizării sale în apropierea grajdurilor sau a spațiilor destinate animalelor. Se consideră că leușteanul le protejează de boli și previne pierderea sporului, asociată în credința populară cu „luatul laptelui”.

Ce este bine să faci pentru protecție și noroc

Ziua de Sfântul Gheorghe este văzută ca un moment în care poți așeza binele pentru tot anul. De aceea, obiceiurile sunt simple, dar pline de semnificație. Unul dintre cele mai cunoscute este spălatul cu rouă dimineața devreme. Se crede că roua din această zi aduce sănătate, curățare și energie pentru perioada care urmează. Există și obiceiul scăldatului în apă curgătoare înainte de răsărit, considerat un mod de a alunga relele și de a te proteja.

Oamenii acordă atenție și protecției casei. Ramurile verzi sau plantele puse la uși și ferestre sunt văzute ca un mijloc de apărare împotriva răului și a bolilor. În unele zone, se aprind focuri sau se fac mici ritualuri de curățare, menite să alunge energiile negative și să aducă liniște în gospodărie.

Tot în această zi, oamenii merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate, spor și protecție. Este considerat un început bun, în care gesturile și dorințele capătă o semnificație mai puternică.

Superstiții și credințe din popor legate de această zi

Pe lângă obiceiuri, ziua de Sfântul Gheorghe este însoțită de numeroase credințe populare, păstrate în special în mediul rural. Se spune că nu este bine să dormi mult în această zi, pentru că ai putea avea un an lipsit de energie și mai greu.

De asemenea, există credința că nu trebuie să muncești, mai ales la câmp sau în gospodărie, deoarece acest lucru poate aduce ghinion sau probleme cu animalele. Fetele nemăritate obișnuiesc să pună busuioc sub pernă în noaptea dinainte, în speranța că își vor visa ursitul.

Pentru gospodari, ziua este legată și de animale. În unele locuri, vitele nu sunt mulse înainte de a fi scoase la pășune, pentru a nu pierde sporul sau laptele. O altă credință spune că gunoiul adunat în această zi nu trebuie aruncat, ci pus la rădăcina pomilor, pentru a-i ajuta să rodească mai bine.