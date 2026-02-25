Sâmbătă, 21 februarie, Prima Doamnă, în vârstă de 55 de ani, a participat la cina Asociației Naționale a Guvernatorilor, organizată la Casa Albă, alături de soțul său, președintele Donald Trump, potrivit Yahoo News.

Potrivit fotografiilor obținute de National Enquirer, Melania a purtat o bluză neagră și pantaloni strălucitori Dolce & Gabbana, oferind un contrast puternic față de clasicul smoking al comandantului suprem, în vârstă de 79 de ani.

De asemenea, ceilalți invitați au părut să respecte codul vestimentar black tie, inclusiv soția vicepreședintelui JD Vance, Usha, care a purtat o rochie lungă neagră.

Critici pentru alegerea vestimentară

„Total nepotrivit ca prima doamnă să poarte pantaloni la o cină formală, vulgar”, a comentat o persoană.

„Oare cât au costat pantalonii din folie de aluminiu?”, a glumit o altă persoană.

Anul trecut, Melania a purtat, de asemenea, pantaloni la aceeași cină, însă ținuta a fost mai formală, constând într-un costum din catifea.

Alegeri îndrăznețe în timpul mandatului

Melania a făcut mai multe alegeri vestimentare îndrăznețe în timpul mandatului său de primă doamnă, inclusiv purtarea unei pălării mari, cu boruri largi — creată de Eric Javits — la învestirea soțului său din ianuarie 2025.

De asemenea, recent, ea a donat rochia semnată de Hervé Pierre, purtată la balul de învestire al fostului star din „The Apprentice”, Muzeului Național de Istorie Americană Smithsonian din Washington, D.C.