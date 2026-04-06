Cine este femeia reținută și acuzată că l-ar fi ucis pe medicul din București, găsit incendiat în locuință

Femeia de 39 de ani, audiată de polițiștii din București în dosarul morții medicului Cristian Staicu, a fost reținută duminică seară și ar fi recunoscut crima, potrivit unor surse din anchetă. 

Daniel Nițoiu, Iulia Cîțulete

Ar fi susținut că ar fi fost sechestrată de medic. Femeia ar fi lucrat în trecut ca menajeră pentru victimă, dar ar fi avut și o relație intimă cu barbatul.

Doctorul de 72 de ani a fost ucis marți seară, iar locuința i-a fost incendiată.

Înainte să fie adusă în cătușe în fața procurorilor, polițiștii i-au percheziționat suspectei locuința din Ilfov.

Înainte să pună în aplicare mandatul de percheziție domiciliară, procurorii au obținut probe solide, după ce au verificat camerele de supraveghere din preajma blocului în care locuia medicul Cristian Staicu, au audiat vecinii, prietenii și rudele și au studiat discuțiile pe care medicul le-a avut telefonic sau pe diferite site-uri de matrimoniale cu diferite persoane.

O asistentă medicală de 31 ani a fost găsită moartă în apartamentul ei din Târgu Jiu. Poliția a deschis o anchetă

La audieri, femeia a dorit să colaboreze cu anchetatorii și a dat declarații.


De altfel, încă de la început, anchetatorii și-au dat seama că autorul omorului ar fi cineva cunoscut de medic, întrucât ușa apartamentului nu fusese forțată, semn că ucigașul a fost lăsat să intre.

Procurorii au decis să o rețină pe femeie 24 de ore pentru infracțiunea de omor calificat, urmând să o ducă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Doctorul Cristian Staicu își încheiase cariera medicală pe 28 martie ca anestezist la Institutul de Oftalmologie. Colegii lui l-au descris ca pe un om dedicat, care își dorea să se bucure de pensie. Trăia singur după ce, în urmă cu mulți ani, se despărțise de soția cu care avea o fiică.

Rețea de trafic de droguri destructurată în Cluj. Substanțele interzise erau vândute de un bărbat pe sume mari

Articol recomandat de sport.ro
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
O asistentă medicală de 31 ani a fost găsită moartă în apartamentul ei din Târgu Jiu. Poliția a deschis o anchetă

Polițiștii au deschis o anchetă după ce o femeie de 31 de ani a fost găsită decedată, luni, în locuința sa din Târgu Jiu, a anunțat IPJ Gorj.
O clinică stomatologică a fost amendată cu 70.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor medicale în Parcul Cișmigiu

Polițiștii locali au aplicat o amendă de 70.000 de lei unei clinici stomatologice care a aruncat deșeuri medicale în Parcul Cișmigiu.
Principalul motiv care îi împinge pe rezidenți să plece din România. Concluziile unui studiu recent

Aproximativ 70% dintre medicii rezidenţi iau în calcul plecarea din ţară, în lipsa unor oportunităţi profesionale clare, arată un studiu recent.

Vremea se schimbă radical în România, din cauza unei mase de aer polar. Lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în București

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în Capitală, cel mai rece fiind în cursul zilei de vineri.

PSD vrea un nou protocol al coaliției. Va renunța să dea următorul premier dacă PNL îl înlocuiește pe Bolojan - surse

PSD vrea modificarea protocolului coaliției și este dispus să renunțe la funcția de prim-ministru până la următoarele alegeri dacă PNL alege să îl schimbe pe Ilie Bolojan, transmit surse politice pentru Știrile ProTV.

Medicii de la Spitalul Universitar, şedinţă privind starea lui Mircea Lucescu. Vor stabili cum să intervină

Medicii de la Spitalul Universitar din București se întâlnesc pentru a discuta despere complexitatea cazului lui Mircea Lucescu, aflat la ATI.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Probleme pentru Chivu! Starul lui Inter, „disperat” să semneze cu Barcelona

David Popovici lansează o nouă campanie de donații pentru copiii aflați în grija Hope and Homes for Children România: ”Niciun copil nu ar trebui să simtă că e singur”