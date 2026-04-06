Cine este femeia reținută și acuzată că l-ar fi ucis pe medicul din București, găsit incendiat în locuință

Ar fi susținut că ar fi fost sechestrată de medic. Femeia ar fi lucrat în trecut ca menajeră pentru victimă, dar ar fi avut și o relație intimă cu barbatul.

Doctorul de 72 de ani a fost ucis marți seară, iar locuința i-a fost incendiată.

Înainte să fie adusă în cătușe în fața procurorilor, polițiștii i-au percheziționat suspectei locuința din Ilfov.

Înainte să pună în aplicare mandatul de percheziție domiciliară, procurorii au obținut probe solide, după ce au verificat camerele de supraveghere din preajma blocului în care locuia medicul Cristian Staicu, au audiat vecinii, prietenii și rudele și au studiat discuțiile pe care medicul le-a avut telefonic sau pe diferite site-uri de matrimoniale cu diferite persoane.

La audieri, femeia a dorit să colaboreze cu anchetatorii și a dat declarații.



