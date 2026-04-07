O notă diplomatică, care se bazează pe informații americane și israeliene și care a fost trimisă aliaților din Golf, sugerează că Mojtaba Khamenei, fiul liderului de lungă durată Ali Khamenei, care a fost asasinat, se află în stare de inconștiență și este tratat pentru o afecțiune medicală „gravă”.

Văzută de The Times, nota dezvăluie pentru prima dată locația liderului suprem. Astfel, Mojtaba Khamenei s-ar afla în orașul Qom, în centrul Iranului, la circa 140 de kilometri de Teheran. Orașul este considerat sacru în islamul șiit.

„Mojtaba Khamenei este tratat în Qom într-o stare gravă, fiind incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”, se arată în notă.

Tot în acea notă se precizează că trupul lui Khamenei senior este pregătit pentru înmormântare la Qom.

Se menționează că agențiile de informații au identificat pregătirile pentru „pregătirea terenului necesar construirii unui mausoleu de mari dimensiuni în Qom” pentru „mai mult de un mormânt”, sugerând că alți membri ai familiei — și, posibil, chiar Mojtaba — ar putea fi înmormântați alături de defunctul lider suprem.

Se crede că informațiile privind locația lui Khamenei cel tânăr erau cunoscute de agențiile de spionaj americane și israeliene de ceva timp, dar nu au fost făcute publice până acum.

Agenția Națională de Securitate a SUA, care este responsabilă de prelucrarea informațiilor globale în numele Departamentului de Război, a fost contactată în legătură cu nota, la fel ca și reprezentanța Iranului la Washington, care are sediul la ambasada Pakistanului.

Iranul a confirmat că noul lider suprem a fost rănit în același atac aerian care i-a ucis tatăl, mama, soția Zahra Haddad-Adel și unul dintre fiii săi în prima zi a războiului care a inflamat de atunci regiunea.

De la începutul războiului, nu s-a mai știut nimic despre Khamenei cel tânăr, deși fusese ales să-i succedă tatălui său la începutul lunii martie.