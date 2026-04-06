Femeia, concediată pentru un strecurător și o tigaie wok, a pierdut procesul în fața instanței. Ea lucrase timp de peste 20 de ani ca și casieră într-un supermarket dintr-un centru comercial din Modena, dar în 2024, după inițierea procedurilor disciplinare, și-a pierdut locul de muncă. Ulterior, a decis să conteste decizia companiei în instanță, însă în ultimele zile judecătorul muncii, Vincenzo Conte, i-a respins apelul, dispunând totodată ca aceasta să plătească 1.500 de euro cheltuieli de judecată, scrie Corriere della Sera.

De ce a fost acuzată angajata

Compania a acuzat reclamanta că nu a înregistrat două produse la casă – un strecurător și o tigaie, în valoare totală de 30,52 euro. Angajata a fost acuzată că „a repetat aceeași acțiune de două ori la rând, aducând produsele către sine, adică către corpul său, pentru a împiedica citirea codului de bare de către scannerul optic al casei de marcat”.

Încălcarea vine din neînregistrarea celor două produse folosind cele două scanere optice de la casă, un comportament care, potrivit angajatorului, a fost comis cu intenție, deoarece angajata „a continuat acțiunea în ciuda faptului că nu a auzit niciun semnal sonor și în ciuda faptului că nu a văzut produsele adăugate în lista de cumpărături pe monitorul său”.

Această situație, conform judecătorilor, este confirmată de imaginile video surprinse de sistemul de supraveghere din interiorul supermarketului. Înregistrarea arată reclamanta ridicând strecurătorul și vasul de scurgere de pe bandă și apropiindu-le de sine, scoțându-le din raza cititorului optic integrat în casa de marcat. Abia la sfârșitul procesului de plată, după ce bonul a fost emis, a intervenit agentul de securitate, descoperind că cele două produse nu fuseseră înregistrate.

„Video-ul arată clar că nu a fost vorba despre o neatenție momentanee, deoarece lucrătoarea a mutat în mod evident cele două produse de pe bandă și le-a adus, inutil, aproape de corpul său, ridicându-le deasupra suprafeței casei”, a spus judecătorul. Toate celelalte operațiuni la casă au fost efectuate corect, iar restul produselor au fost mutate pe bandă către cititorul optic de la postul casierei.

„Comportamentul general al doamnei nu este justificat de forță majoră sau de afectarea capacităților mentale și vizuale și conduce la concluzia că lucrătoarea a acționat cu intenție malițioasă”, au scris judecătorii din Modena. La finalul procesului de primă instanță, Curtea din Modena a considerat că concedierea a fost legitimă.