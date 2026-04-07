Meteorologii au actualizat avertizarea meteo de vreme rea. Vânt puternic și precipitații în toată țara. Unde va ninge

Meteorologii au actualizat avertizarea de vreme rea pentru România. Vântul se va intensifica în cea mai mare parte a teritoriului, iar temperaturile vor scădea semnificativ în zilele următoare.

Lorena Mihăilă

Rafalele de vânt vor atinge, în general, viteze de 45–60 km/h, însă la munte acestea vor depăși frecvent 80–90 km/h. În zonele înalte, mai ales la peste 1700 de metri altitudine, vântul poate ajunge chiar la 100–120 km/h, viscolind zăpada.

Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantitățide apă de 10...20 l/mp. 

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă. Avertizarea meteo este valabilă până vineri, 10 aprilie.

Cod galben de vânt

De asemenea, o atenționare de tip cod galben este în vigoare până marți la ora 21:00. În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h.

În București, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

De asemenea, pentru perioada 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00 a fost emisă o altă avertizare cod galben.

În sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum şi în sudul şi vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod portocaliu

O avertizare cod portocaliu vizează perioada 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00.

„Local în Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, arată meterologii.

O altă avertizare cod galben a fost emisă pentru perioada 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00.

„În intervalul menţionat în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum şi în vestul, estul şi nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, arată ANM.

Cod portocaliu au emis meteorologii pentru intervalul 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00.

„Local în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, a transmis ANM.

