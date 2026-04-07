Meteorologii au actualizat avertizarea meteo de vreme rea. Vânt puternic și precipitații în toată țara. Unde va ninge

Rafalele de vânt vor atinge, în general, viteze de 45–60 km/h, însă la munte acestea vor depăși frecvent 80–90 km/h. În zonele înalte, mai ales la peste 1700 de metri altitudine, vântul poate ajunge chiar la 100–120 km/h, viscolind zăpada.

Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantitățide apă de 10...20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă. Avertizarea meteo este valabilă până vineri, 10 aprilie.

Cod galben de vânt

De asemenea, o atenționare de tip cod galben este în vigoare până marți la ora 21:00. În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h.