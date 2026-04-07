Era exact locul unde cerșea de mai multe luni. Inițiativa de angajare aparține directoarei Carole Cambier, care l-a preluat cu acordul conducerii, arată publicația La Depeche.

Bărbatul spune că rătăcește prin Europa din 2021, supraviețuind din joburi sezoniere, și a ajuns în Franța acum șapte luni. Deși are acum un contract pe perioadă nedeterminată, situația este incertă: continuă să doarmă într-un cort amplasat lângă o casă părăsită și caută o locuință decentă.

„Fiecare zi mă găsește la timp la muncă, îmi respect întotdeauna responsabilitățile”, afirmă Ronny, care acum se ocupă de organizarea rafturilor, curățenia magazinului și, ocazional, e și casier.

„Este foarte conștiincios. Întreaga echipă consideră situația lui tristă și crede că este un lucru bun să integrăm o persoană aflată într-o astfel de situație pentru a-i oferi o șansă” spune managera.