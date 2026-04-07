Vizita vicepreședintelui JD Vance în Ungaria cu câteva zile înaintea alegerilor naționale din această țară, are ca scop oficial aprofundarea relațiilor cu această națiune de 10 milioane de locuitori.

În Ungaria, însă, vizita este percepută în principal ca o încercare de a-l susține pe premierul de lungă durată Viktor Orban, a cărui poziție la putere se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimii ani.

Susținut de președintele Donald Trump și salutat ca un model pentru restul Europei de către oficialii administrației americane, naționalistul și pro-rusul Orban și partidul său se află în urma opoziției în sondaje, înaintea alegerilor de duminică.

Este neobișnuit ca un înalt oficial american să viziteze o țară cu atât de puțin timp înainte de alegeri importante, iar acest lucru este perceput ca un semnal al eforturilor pe care administrația americană este dispusă să le depună pentru a ajuta un aliat global aflat în dificultate, scrie CNN.

Szijjarto: Vizita lui JD Vance marchează „epoca de aur” a relațiilor maghiaro-americane

Într-un scurt videoclip postat pe rețelele de socializare, ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a calificat vizita de astăzi a lui JD Vance drept una istorică, menționând că este prima vizită a unui vicepreședinte american din 1991 și cea mai înaltă vizită oficială din partea SUA din 2006.

„Nu există nicio îndoială că aceasta este o epocă de aur pentru relațiile maghiaro-americane”, a spus el, subliniind apropierea politică și ideologică și chiar prietenia, așa cum o numește el, dintre Donald Trump și Viktor Orban.

Discuțiile de astăzi vor aborda migrația, securitatea globală și cooperarea economică și energetică dintre Ungaria și SUA, a spus el.

Szijjarto este poziționat strategic lângă scările avionului Air Force Two și îi va întâmpina pe JD Vance și soția sa, Usha, la Budapesta în orice moment, relatează The Guardian.