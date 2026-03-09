Pe 9 martie, Prințul și Prințesa de Wales au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului la Westminster Abbey din Londra, locul în care cei doi s-au căsătorit în aprilie 2011. Ei au sosit îmbrăcați în ținute albastre asortate, Kate purtând o haină Catherine Walker și o pălărie în același ton, potrivit People.

Absența lui Andrew după retragerea din îndatoririle regale

În alți ani, Andrew Mountbatten-Windsor ar fi putut participa. Însă, după ce s-a retras din îndatoririle regale în urma legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, în 2019, el nu a mai participat la multe angajamente oficiale ale familiei regale. Cu toate acestea, a continuat să li se alăture membrilor familiei la evenimente private, precum funeralii sau slujbe religioase de sărbători.

În octombrie 2025, Regele Charles a anunțat că îi retrage lui Andrew titlurile și onorurile regale. În plus, Andrew a fost nevoit să renunțe la contractul de închiriere pentru Royal Lodge, reședința în care a locuit mulți ani.

Arestarea lui Andrew a zguduit familia regală

A urmat apoi vestea șocantă a arestării lui Andrew, pe 19 februarie, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, la locuința temporară Wood Farm, de pe domeniul Sandringham al familiei regale, din Norfolk, în urma unor acuzații de abuz în funcție publică. El a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Jeffrey Epstein.

La slujbă li s-au alăturat Regele Charles, Regina Camilla, Prințesa Anne și soțul ei, viceamiralul Sir Tim Laurence, precum și Ducele și Ducesa de Gloucester.

Prințul Albert de Monaco s-a aflat, de asemenea, printre participanți.