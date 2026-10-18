„Regretăm incidentul care a avut loc în această dimineaţă în spaţiul aerian lituanian (duminică, n.r.)”, a transmis, pe platforma X, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Heorhii Tîhîi. Oficialul a explicat că drona rătăcită „ar fi putut fi rezultatul unui război electronic rusesc care a deviat drone în timpul unei operaţiuni împotriva unor ţinte militare legitime din Rusia”, arată Agerpres.

„Ne cerem scuze pentru orice perturbări, riscuri şi îngrijorări pe care le-ar fi putut cauza acest lucru”, a adăugat Tîhîi, asigurând că autoritățile de la Kiev vor colabora cu cele de la Vilnius pentru a clarifica circumstanțele evenimentului și a preveni repetarea lui în viitor.

Anterior, ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, declarase că drona prăbușită în nordul țării provine, cel mai probabil, dinspre Polonia vecină. Potrivit lui Vilmantas Vitkauskas, șeful centrului național de gestionare a crizelor, fragmentele rezultate în urma prăbușirii au avariat un vehicul civil aflat în deplasare, fără a se înregistra victime, conform declarațiilor sale pentru postul public de radio lituanian. Deși au fost găsite resturi și componente ale obiectului zburător, rămâne neclar dacă drona conținea materiale explozive.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a reacționat dur pe platforma X, afirmând: „Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se extinde asupra flancului estic al NATO şi al UE”. Acesta a menționat că o dronă, a cărei prezență este suspectată, a explodat deasupra zonei de nord a țării, reprezentând un pericol pentru populația civilă.

În urma incidentului, autoritățile au alertat locuitorii din mai multe regiuni din nordul Lituaniei privind o posibilă amenințare aeriană, avertismentele extinzându-se și asupra unor regiuni letone aflate la granița cu Lituania. Avioane de vânătoare ale NATO au fost mobilizate pentru a identifica obiectul, însă condițiile meteorologice au împiedicat stabilirea unui contact vizual, a precizat Kaunas. Un reprezentant al Alianței Nord-Atlantice a confirmat că două avioane italiene de tip Eurofighter, aflate sub comandă NATO, au fost trimise în misiune. O anchetă este în desfășurare, iar NATO menține un contact strâns cu autoritățile lituaniene.

În contextul războiului din Ucraina, statele baltice (Lituania, Estonia și Letonia) s-au confruntat deja cu mai multe incidente similare cu drone. În mod repetat, drone ucrainene care și-au deviat traiectoria – fiind inițial destinate unor ținte din nord-vestul Rusiei – au pătruns în spațiul aerian al țărilor baltice și s-au prăbușit. De asemenea, în trecut, au fost semnalate și incursiuni ale unor drone de fabricație rusă provenind dinspre Belarus pe teritoriul Lituaniei.