În imaginile se observă o coloană densă de fum negru, însoţită de flăcări şi de mai multe puncte luminoase, care par să indice o explozie în aer. Fotografiile au fost realizate din cabina unui avion de luptă, realtează News.ro.

Militarii români au doborât, sâmbătă seară, două drone aflate deasupra apelor teritoriale ale României, a transmis MApN. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat, pentru Știrile PRO TV, că aparțineau Federației Ruse.

Ţintele neutralizate sâmbătă în spaţiul aerian naţional erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie, a informat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

"Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 17:43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional", se arată într-o informare postată pe site-ul ministerului.

Conform sursei citate, ţintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie.

"Prima a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spaţiul aerian naţional, iar cea de-a doua, la ora 18:05, la est de Sulina, după o evoluţie de cinci minute în spaţiul aerian naţional", menţionează MApN, potrivit Agerpres.

În ultima săptămână, anterior incidentului de sâmbătă, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în opt situaţii distincte, ţinte aeriene care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România, iar în patru dintre aceste situaţii, aparate de zbor fără pilot au pătruns pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, reaminteşte Ministerul Apărării.

"Tot în această perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. Ministerul Apărării Naţionale îşi adaptează permanent procedurile şi măsurile de răspuns pentru apărarea spaţiului aerian naţional şi a mării teritoriale", se mai precizează în informarea MApN.

Miruță: „Au fost doborâte la 2 minute după ce au intrat în spațiul aerian național”

Piloții români au doborât cele două drone care au pătruns, sâmbătă, în spațiul aerian național la un interval de doar trei minute, iar interceptarea lor s-a produs la aproximativ două minute după intrarea în România, potrivit explicațiilor oferite de ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, pentru Știrile PRO TV.

Acesta a afirmat că rezultatul a fost posibil datorită monitorizării permanente a spațiului aerian din apropierea țării și modelelor folosite pentru a anticipa traiectoria dronelor și a decide când trebuie ridicate avioanele de luptă.

Ministrul a subliniat că operațiunea reprezintă o reușită a piloților români, dar și a procedurilor de analiză și de luare a deciziilor folosite de Ministerul Apărării.

„Noi monitorizăm permanent ce se întâmplă în spațiul aerian din proximitatea României, tocmai cu scopul de a lua măsuri atunci când se întâmplă ca ceea ce vedem în afara spațiului aerian să se apropie și să intre în România. Ăsta este motivul pentru care s-a reușit performanța piloților români de astăzi. Două drone au fost doborâte astăzi la interval de 3 minute. Și nu doar asta este performanța, ci faptul că au fost doborâte la 2 minute după ce au intrat în spațiul aerian național. Asta înseamnă că modelele pe care le folosim noi cu privire la decizia de a ridica avioanele la prevenție se dovedesc a fi eficiente. N-aveau cum să ajungă două avioane de vânătoare cu decolat cu tot la punctul de întâlnire, dacă nu existau niște modele pe care le folosim și care s-au dovedit eficiente”, a declarat Radu Miruță.

Dronele ar fi avut viteze de până la 450 km/h

Un alt element remarcat de ministrul Apărării a fost viteza dronelor. Potrivit acestuia, aparatele interceptate nu se deplasau cu aproximativ 150 km/h, precum alte drone întâlnite anterior, ci cu viteze de până la 450 km/h. Această caracteristică ridică posibilitatea ca aparatele să fi fost modele mai noi, propulsate cu motoare cu reacție, dezvoltate de Federația Rusă.

„În scopul în care avioanele au mers acolo la întâmpinare, înainte ca ele să intre în spațiul aerian național, s-a reușit o a 3-a performanță. Dronele intrate astăzi nu au mai fost unele care zburau cu 150 km/h, ci drone care zburau cu 450 km/h, ceea ce ne duce cu gândul că sunt noile modele de drone dezvoltate de Federația Rusă, acele drone cu turbo-reacție”, a spus Radu Miruță.

Miruță a explicat că Ministerul Apărării analizează constant evoluția amenințărilor și încearcă să adapteze procedurile în funcție de caracteristicile aparatelor care se apropie de spațiul aerian românesc.

„Noi încercăm să analizăm ce poate fi îmbunătățit raportat la ce vedem că se întâmplă. Vă recunosc că nu tot timpul se reușește. Astăzi a fost una dintre zilele în care calculele pe care le-am făcut s-au dovedit a fi corecte”, a declarat acesta.

Cum au fost calculate traiectoriile dronelor

Ministrul a precizat că operațiunea a presupus o analiză a traiectoriilor și a pozițiilor în care dronele puteau fi interceptate, astfel încât să fie redus riscul pentru populația de la sol.

„Folosim metode complexe prin care încercăm să extragem o traiectorie viitoare și poziții în care putem să angajăm aceste drone fără a afecta populația de dedesubt. Se muncește mult până când avem o astfel de știre ca cea de astăzi. Vă spun cu certitudine că ce s-a reușit astăzi este un efort calculat, gândit. Și astăzi e cu dovadă că a fost corect”, a afirmat Radu Miruță.

Oficialul a descris rezultatul drept o reușită într-un context operațional nou, atribuind meritul atât analizei, cât și deciziilor luate înainte de interceptare.

„Ce am făcut astăzi este o reușită, într-un context nou pe care l-am abordat la Ministerul Apărării și îi solicit pe colegii mei pentru această analiză, pentru această decizie și pentru această performanță”, a mai declarat ministrul interimar al Apărării.

„Piloții noștri au doborât astăzi două drone intrate în spațiul aerian românesc! În această seară, în jurul orei 18:00, piloții români, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României. Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre”, a precizat și MApN, scrie News.ro.

La rându-i, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, sâmbătă seară, că două drone aeriene au fost angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre. Prima dronă a intrat în spaţiul aerian naţional la 17:59 şi a fost doborâtă în două minute, iar cea de-a doua, aflată în aceeaşi zonă, a fost angajată şi doborâtă la 18:05, la 2 km intraţi în spaţiul aerian naţional, a scris ministrul pe Facebook, potrivit Agerpres.

"Două drone aeriene angajate şi doborâte acum câteva minute de piloţii militari români deasupra Mării Negre. (...) Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!", a transmis acesta.