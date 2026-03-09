Război în Iran, ziua a 10-a. NATO a neutralizat o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei. Franța trimite nave
Un muzician de rap, considerat un pionier al genului muzical "grime", Dot Rotten, a murit la vârsta de 37 de ani

Dot rotten
Un muzician de rap, considerat un pionier al genului muzical ”grime”, Dot Rotten, a murit la vârsta de 37 de ani.

Cristian Matei

Grime este un gen de muzică electronică dance (EDM) care a apărut la Londra la începutul anilor 2000. S-a dezvoltat din stilul dance britanic anterior, ”UK garage”, și are influențe din jungle, dancehall și hip-hop.

Moartea artistului a fost confirmată pentru BBC de către familia sa, care nu a dat detalii despre circumstanțele decesului, deși informațiile online sugerează că el ar fi murit în Gambia.

Născut sub numele de Joseph Ellis în Stockwell, Londra, el a dezvoltat un sunet distinctiv care combina ritmuri dure cu refrene emoționante. Dot Rotten a colaborat cu artiști precum Chip și D Double E, Cher Lloyd și Ed Sheeran.

În 2012, a ajuns în Top 20 cu single-ul ”Overload”. Rapper-ul a declarat că versurile piesei au fost inspirate de experiențele sale cu „o depresie majoră”.

„Întreaga piesă a fost compusă în stil liber, nu am scris niciun cuvânt pentru ea. Nu este piesa pe care am vrut să o lansez, dar a avut un mare succes și apreciez toate reacțiile pe care le-am primit”, a declarat el pentru Distract TV, adăugând că a avut rezerve în privința lansării unei piese atât de personale.

În ultimii ani, a renunțat la lumina reflectoarelor în favoarea studioului de înregistrări, producând piese pentru artiști precum Headie One, D-Block Europe și Nines - sub numele de Zeph Ellis.

Una dintre cele mai cunoscute piese instrumentale ale sale, ”XCXD BXMB”, a fost ”samplată” în întregime atât de AJ Tracey în Naila, cât și de Kano în Garageskankfreestyle.

Un punct de referință pentru muzica grime

Ellis și-a început cariera la vârsta de șapte ani, compunând propria muzică pe un computer Atari. A lansat primul său mixtape, This Is the Beginning, în 2007, sub numele Young Dot.

Un an mai târziu, și-a schimbat numele de scenă în Dot Rotten, care era un acronim pentru „Dirty on Tracks, Righteous Opinions Told to Educate Nubians” (”Murdar pe piste, opinii drepte spuse pentru a educa nubienii”), cu o referință ironică la personajul iconic al lui June Brown din EastEnders, Dot Cotton.

Piesele au fost descrise de revista Clash ca „unele dintre cele mai pertinente lucrări instrumentale grime”, stabilind „un punct de referință pentru stilurile de producție” din acest gen.După ce a fost difuzat pe Rinse FM și SB:TV, a câștigat un contract de înregistrare cu Mercury Records și a avut o serie de apariții ca invitat pe albumele altor artiști, printre care Goodbye to You al lui Ed Sheeran, Speeding By al lui Mz Bratt și Dub on the Track al lui Cher Lloyd.

De asemenea, a fost invitat de Gary Barlow să apară pe single-ul Children In Need din 2011, o versiune cover a piesei Teardrop a formației Massive Attack, la care au participat și Chipmunk, Wretch 32, Labrinth, Ms Dynamite și Rizzle Kicks.

