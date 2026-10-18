Grupuri de indivizi mascați au devastat și incendiat instituții publice și monumente istorice, magazine de lux și supermarketuri, dar și vehicule ale poliției și pompierilor.

Cel puțin, 1.800 de persoane au fost arestate și 150 de polițiști au fost răniți. Șeful Guvernului a acuzat extrema stângă că incită la violențe pentru a semăna haos în preajma alegerilor prezidențiale.

„Luăm Bastilia!” - au urlat protestatari mascați înainte să transforme Piața Republicii din Paris în teatrul unor scene de gherilă urbană.

Deloc preocupați de prezența camerelor de filmat au spart sute de vitrine, au vandalizat o sinagogă și au jefuit zeci de bănci și magazine, între care Dior, Yves Saint Laurent, Monoprix, Fnac ori Carrefour.

Șcene violente au avut loc și în apropierea Palatul Élysée, unde protestatarii au răsturnat mașini și au atacat forțele de ordine.

Locuitorii străzilor căzute pradă haosului au fost nevoiţi să se baricadeze in case în timp ce nori uriaşi de gaze lacrimogene se ridicau până la nivelul acoperişurilor.

Situația s-a repetat în multe alte orașe. În Lyon, proprietarul unui magazin devastat i-a cerut furios primarului socoteală pentru pagubele suferite.

În Limoges, lucrurile au luat o turnură mult mai gravă. Grupuri de manifestanți au incendiat primăria, un monument istoric de o valoare arhitecturală și patrimonială excepțională pentru regiunea Nouvelle-Aquitaine. Arhitectura spectaculoasă reprezenta un omagiu adus celebrei Primării din Paris, remarcându-se prin fațada ornamentată cu detalii sculpturale fine, turnul cu ceas ori fântâna din porțelan, bronz si granit de Limousin. Clădirea era de altfel și muzeu în aer liber al măiestriei artizanale locale, Limoges fiind capitala mondială a porțelanului și a emailului.

Camerele de recepție, inclusiv Sala Căsătoriilor, adăposteau tapiserii valoroase de Aubusson, picturi murale istorice și candelabre din cristal de o valoare inestimabilă.

Și în Marsilia, mii de indivizi chitiți să distrugă totul în cale au forțat intrarea în primărie folosind bariere de securitate luate de pe stradă.

Primarul socialist al orașului a denunţat numărul insuficient de forţe de ordine mobilizate preventiv.

Benoit Payan, primar Marsilia: „Vandalii au compromis revendicările legitime ale liceenilor. Vreau să știu de ce acești indivizi au putut devasta orașul nestingheriți. Niciodată nu m-am simțit atât de singur, de abandonat ca în seara aceasta. Nu suntem o țară din lumea a treia. Suntem a șasea putere a lumii și ne așteptăm ca poliția municipală să facă treaba poliției naționale??! Al doilea oraș al Franței are alocată o singură companie CRS (companie republicană de securitate, 80 de oameni)”.

În replică, premierul Sebastien Lecornu a acuzat din nou partidul de extrema-stânga Franța Nesupusă de incitare la violențe.

Sebastien Lecornu: „Trebuie înțeles că, în ceea ce privește modul de operare, această zi nu a semănat celor precedente. A existat un plan foarte bine organizat și foarte metodic de a provoca violențe. Foarte rar lucrurile degenerează dimineața. Vedeți ce s-a întâmplat la Marsilia, încă de dimineață. Dacă s-ar reduce la numărul unităților mobile de jandarmi ori al companiilor CRS, atunci ar fi simplu într-un fel. Problema este diferită. Avem de-a face cu stânga radicală, care își propune să provoace stricăciuni semnificative și să comită violențe, pentru a instala haos până la alegeri (în mai 2027). În spate exista un proiect politic”.

Tulburările din Franța pară să fi contagiat și țările vecine.

În Italia, Piazza Domului din inima orașului Milano a fost scena unor confruntări extrem de violente între forțele de ordine și manifestanții care au aruncat cu pietre smulse din pavaj și au dat foc baricadelor construite din mese de bar. Apoi au năvălit în galeria comercială de lux Vittorio Emmanuele, considerată cea mai veche și mai elegantă din Italia.

De asemenea, proteste organizate sâmbătă în Bruxelles și Liege au degenerat în scene de vandalism din cauza a numeroase elemente turbulențe. Poliţia a trebuit să facă uz de gaze lacrimogene în faţa Bursei, pentru a-i dispersa pe tinerii scandalagii.