Discursul vine în urma amplelor proteste legate de preţurile ridicate şi situaţia serviciilor publice, soldate cu rănirea a sute de poliţişti şi arestarea a aproape 1.800 de persoane, sâmbătă, conform Agerpres.

La Paris, unde au fost arestate un număr record de 855 de persoane, un manifestant a murit în urma unui stop cardiac.

Violențele și jafurile produse sâmbătă în Franța în contextul zilei naționale de mobilizare împotriva costului ridicat al vieții au dus la peste 1.800 de arestări în întreaga Franță, a anunțat duminică pe platforma X ministrul de interne Laurent Nunez, transmite AFP.

'În acest stadiu, peste 500 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost răniți, fiind prinși în aceste scene de violență', a adăugat ministrul, precizând că cifrele sunt 'provizorii'.

Nunez urma să se deplaseze luni la Marsilia (în sudul țării), unde numeroase magazine au fost jefuite.

Federația comerțului și distribuției (FCD) a anunțat la rândul său că violențele au afectat 1500 de comercianți și pagubele se ridică la sute de milioane de euro.

În mai multe orașe franceze, sute de instituții și firme au fost luate ca țintă, iar după manifestații străzi întregi erau pline de dărâmături și de resturi carbonizate de motociclete și scutere.

Au fost atacate simboluri ale republicii, la Marsilia (în sud), Lille (în nord), Angers (în vest) și Bordeaux (în sud-vest), protestatarii luând cu asalt sedii ale municipalității și prefecturi și vandalizându-le. La Lyon (în centrul-est), un sediu al oficiului de turism a fost incendiat.