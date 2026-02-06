Actrița în vârstă de 53 de ani l-a mușcat accidental de ureche pe un cascador, în timpul filmării unei scene de luptă, lăsându-l fără o bucată din ea. Se pare însă că relația dintre ei este una foarte bună, având în vedere că actorul a lucrat din nou cu Jennifer la sezonul doi al serialului The Last Thing He Told Me, potrivit JustJared.

Un incident petrecut în timpul unei scene de luptă

Jennifer a vorbit despre acest episod în cadrul unui eveniment monden din această săptămână. Platforma de streaming unde este difuzat serialul a distribuit un clip dintr-o scenă de luptă, iar actrița a oferit povestea din spatele momentului.

O colaborare reluată după aproape două decenii

„Pot să spun doar că interpretul, Sal, ultima dată când m-am luptat cu el a fost în The Kingdom. Pete Berg, regizorul filmului, i-a spus să încerce să mă omoare. Nu aveam prea multă coregrafie, iar mie mi-a spus să fac orice pot ca să supraviețuiesc. El a făcut asta, eu am făcut asta și am ajuns să mă cațăr pe spatele lui. I-am mușcat urechea și avem o fotografie cu el căruia îi lipsește o bucată din ureche, pentru că nu glumeam deloc”, a declarat Jennifer.

Jennifer a vorbit și despre colaborarea lor recentă.

„Ne-am implicat total, iar echipa — era probabil prima sau a doua zi de filmare — ne-a rugat să fim mai atenți. Le-am spus însă că nu este cazul: nici el nu avea de gând să se menajeze, nici eu. I-am rugat să se dea la o parte, pentru că aveam o «socoteală» de încheiat. Sal a fost alături de noi pe tot parcursul sezonului, așa că pregătiți-vă”, a spus actrița.