Într-un omagiu vibrant adus comunității britanico-indiene, Prințesa de Wales, Kate Middleton, a avut o apariție spectaculoasă la Leicester pe 5 martie, pentru a celebra Holi, festivalul hindus al culorilor, iubirii și primăverii. Deși festivalul este renumit pentru explozia de pulberi colorate, Kate, cunoscută și sub numele de Catherine, a respectat tradiția de a purta alb, simbol al egalității și simplității, potrivit Hindusian Times.

Ținuta lui Kate, o lecție de stil monocrom

Ieșind în public într-o ținută discret șic, Kate Middleton a optat pentru o rochie midi plisată, crem, Ralph Lauren, impecabilă. Rochia a fost asortată cu o haină realizată de croitorul de pe Savile Row, Chris Kerr — o piesă elegantă purtată anterior la concertul de colinde de Crăciun din 2023. Pentru a echilibra estetica complet albă, Catherine a ales accesorii în tonuri neutre și calde: pantofi din piele întoarsă, nuanță camel, și un clutch asortat.

Accesoriul vedetă: cerceii placați cu aur

Deși ținuta ei a fost fundalul perfect, alegerea bijuteriilor a fost cea care a atras cu adevărat atenția pe internet. Kate a purtat cerceii „Dina” de la Sezane, o pereche de cercei din alamă reciclată placată cu aur, cu pietre albastre și mărgele delicate.