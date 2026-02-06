Liderii europeni discută de ani întregi despre integrare mai profundă, reglementări mai eficiente și modernizarea pieței unice, însă nici tarifele SUA, nici războiul de la granița estică nu au reușit să impulsioneze semnificativ ritmul reformelor.

Reformele europene, blocate de lipsa de voință politică

BCE a prezentat anterior recomandări, în linie cu raportul fostului președinte al instituției, Mario Draghi, dar acestea au fost adesea ignorate.

O abordare mai directă a BCE înaintea summitului UE

„Ceea ce am decis, în anticiparea reuniunii din 12 februarie, este să le oferim liderilor lista noastră de verificare”, a declarat Lagarde într-o conferință de presă după ședința de politică monetară a BCE.

Ea a precizat că lista conține măsuri care pot „îmbunătăți productivitatea, stimula creșterea și valorifica pe deplin talentul Europei”.

Piața unică, în centrul noului context geoeconomic

Summitul informal al liderilor UE de săptămâna viitoare va avea ca temă consolidarea pieței unice într-un „nou context geoeconomic”.

Documentul ce va fi transmis tuturor liderilor europeni include puncte privind uniunea economisirii și a investițiilor, proiectul euro digital și moneda tokenizată pentru tranzacțiile interbancare la nivel en-gros, a spus Lagarde.

Inovație, legislație și arhitectură instituțională

Alte elemente se referă la aprofundarea pieței unice, stimularea inovației, simplificarea legislației și întărirea arhitecturii instituționale a UE.

„Nu putem livra noi toate aceste lucruri. Dar considerăm ferm că reformele trebuie profund accelerate pentru ca Europa să-și atingă potențialul”, a spus Lagarde.