În regiunile extracarpatice, cerul rămâne acoperit, dar în rest se anunță vreme frumoasă. Apar și precipitații slabe: lapoviță în jumătatea de nord a Moldovei și ploi în restul Moldovei, în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă. Apar și câteva ploi slabe, iar vântul are unele intensificări în nordul Dobrogei. Maximele ajung la 9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua, o să plouă, iar dimineața sunt condiții de ceață. Temperaturile scad ușor și la amiază vor fi cel mult 6 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă. Pe-aici apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, și se va forma polei în unele zone. Temperaturile, mai scăzute decât în celelalte regiuni, pornesc de la zero grade și vor ajunge până la 2 grade la Piatra Neamț și Bacău.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă, soare și câțiva nori trecători. Se face și vineri mai cald decât în mod obișnuit. După prânz se ating 14 grade la Baia Mare.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în restul regiunilor, ajung pe la 15 grade în Dealurile de Vest. Atmosfera va fi însorită, iar noaptea o să plouă pe suprafețe restrânse în Banat.

În Transilvania se anunță vreme bună, chiar dacă mai apar și câțiva nori, mai ales în estul provinciei. Se încălzește ușor și se vor înregistra 12 grade la Sibiu și la Târgu Mureș.

În Oltenia se anunță o zi cu mulți nori, însă ploile apar abia pe timpul nopții. Se mai încălzește puțin și se ating 10 grade la Râmnicu Vâlcea.

În sudul țării avem înnorări persistente și ploi slabe în unele locuri. Temperaturile, în creștere ușoară față de joi, vor ajunge până la 9 grade.

În București avem vineri încă o zi cu atmosferă închisă, iar dimineața s-ar putea să mai picure puțin. Vântul va sufla slab și după prânz se vor înregistra în jur de 8 grade. Noaptea cerul rămâne acoperit și minima coboară la 3 grade.

La munte, se mai adună norii și o să plouă pe suprafețe restrânse. În Carpații Orientali, la altitudini mari, o să ningă mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile din stațiuni rămân ridicate pentru luna februarie.