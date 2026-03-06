Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat că ar putea dura „de la câteva săptămâni până la câteva luni” până când exporturile de energie vor reveni la niveluri normale, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat, scrie The Guardian.

Declarația vine după un atac cu dronă iraniană asupra celei mai mari uzine de gaz natural lichefiat (LNG) din țară.

El a avertizat că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea „prăbuși economiile lumii”, după ce al doilea cel mai mare producător mondial de LNG a fost nevoit să declare forță majoră, situație în care o companie este eliberată de obligațiile contractuale din cauza unor circumstanțe extraordinare care nu pot fi controlate.

Deși doar o mică parte din gazul Qatarului este exportată în Europa, el a spus că continentul va fi afectat, deoarece cumpărătorii asiatici vor licita mai mult pentru gazul disponibil pe piață.

„Dacă acest război continuă câteva săptămâni, creșterea PIB la nivel mondial va fi afectată”, a declarat Al-Kaabi pentru Financial Times.

„Prețurile energiei vor crește pentru toată lumea. Vor exista penurii de anumite produse și va apărea o reacție în lanț în care fabricile nu vor mai putea furniza marfă”, a adăugat el.