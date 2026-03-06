Țărnea a mai explicat că reprezentanțele diplomatice ale României nu pot pune pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. În plus, el a mai adăugat că niciun minor nu a fost lăsat singur.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a precizat purătorul de cuvânt al MAE.

El a mai spus că „nu a fost nimeni dat jos de pe niciun autocar sau scos de pe vreo listă”.

„Sunt mii şi sute de alţi copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor. Afirmaţia dumneavoastră este factual eronată”, a mai spus Ţărnea, întrebat despre faptul că Irina Ponta a rămas la consulat.

„Nu ştiu la ce declaraţii faceţi referinţă. V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur. (..) Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale al Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le am luat dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”, a completat Andrei Ţărnea.

Cum gestionează MAE solicitările românilor din zonele periculoase

Andrei Ţărnea a mai afirmat că „chemarea la consulat se face pe baza unei liste iar lista se face pe baza unor solicitări consulare”.

„Nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. Nu ştiu dacă nu-mi e clar ce spun. Deci, există o listă de solicitări de asistenţă consulară. Consulii sunt obligaţi să cheme la un zbor de evacuare sau să aducă la un zbor de evacuare persoane care apar în acest sistem şi în listele de solicitări”, a mai spus el.

„România şi-a dus toţi cetăţenii care existau în planul de zbor pentru acest avion la aeronavă, deci nu există niciun cetăţean care a fost în planul de zbor comunicat de România care să nu fi fost la bord. În condiţiile în care celelalte state, membre ale Uniunii Europene, nu au reuşit să-şi aducă cetăţenii la aeroport, atunci mecanismul european permite înlocuirea cu cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, şi atunci un cetăţean a putut să intre suplimentar pe aceste locuri, dar a intrat pe locurile alocate Uniunii Europene, nu pe locurile alocate în mod normal România”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE.