Actrița s-a născut pe 11 februarie 1969, într-o suburbie a Los Angeles-ului. Mama sa a fost actrița Nancy Dow (1936–2016), iar tatăl său, actorul John Aniston (1933–2022), era cunoscut pentru serialele „Days of Our Lives” (1965), „Search for Tomorrow” (1951) și „Journeyman” (2007), potrivit imdb.com. Părinții săi au divorțat când Jennifer avea nouă ani.

Și-a descoperit pasiunea pentru actorie la vârsta de 11 ani, când s-a alăturat clubului de teatru al Școlii „Rudolf Steiner”. A urmat apoi Școala de Arte Interpretative din New York, secție a Liceului de Muzică și Arte „Fiorello H. LaGuardia”. În 1987, după absolvire, a jucat în producții Off-Broadway precum „For Dear Life” și „Dancing on Checker's Grave”.

De la seriale TV la fenomenul „Friends”

În anii 1990, a apărut în mai multe seriale TV, printre care „Molloy” (1990), „Quantum Leap” (1992), „The Edge” (1992–1993), „Burke's Law” (1994) și „Muddling Through” (1994).

În 1994 a apărut scenariul unui nou serial intitulat „Friends Like These”, care urmărea viața a șase tineri din New York. Jennifer Aniston a fost chemată inițial să dea probă pentru rolul Monica Geller, însă a primit rolul Rachel Green, personaj pe care l-a interpretat timp de zece ani, devenind celebră la nivel mondial.

Pentru acest rol a câștigat un Premiu Primetime Emmy (2002), un Glob de Aur (2003) și un Premiu Screen Actors Guild. De asemenea, a primit patru ani la rând Premiul People's Choice (2001–2004) la categoria artista de televiziune preferată.

Cariera în film și regie

Până în 2007, când a debutat ca regizoare cu scurtmetrajul „Room 10”, Jennifer Aniston a jucat în numeroase producții cinematografice, printre care „Picture Perfect” (1997), „The Object of My Affection” (1998), „Office Space” (1999), „The Good Girl” (2002), „Bruce Almighty” (2003), „Derailed” (2005), „Marley & Me” (2008), „He's Just Not That Into You” (2009), „Just Go with It” (2011), „Horrible Bosses” (2011), „We're the Millers” (2013), „Cake” (2014) și „Dumplin” (2018).

Pentru rolul din „Cake” a fost nominalizată la Globul de Aur în 2015.

A regizat și un segment al filmului de televiziune „Five” (2011), o antologie despre impactul cancerului de sân, și a fost producător executiv al proiectului. Ca producătoare, și-a pus semnătura pe filme precum „The Switch” (2010), „Cake” (2014) și „The Yellow Birds” (2017).

În 2012, și-a dezvăluit propria stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.

Viața personală și revenirea în forță

Jennifer Aniston a fost căsătorită cu actorul Brad Pitt între 2000 și 2005. În 2015 s-a căsătorit cu actorul Justin Theroux, însă cei doi au divorțat în 2018.

În 2019, a jucat în producția Netflix „Murder Mystery”, alături de Adam Sandler, revenind în 2023 cu „Murder Mystery 2”.

Din 2019, joacă în serialul „The Morning Show”, produs de Apple TV+, alături de Reese Witherspoon. Pentru acest rol a fost nominalizată la Globurile de Aur și la Primetime Emmy și a câștigat un Premiu Screen Actors Guild.

În 2021 a participat la reuniunea specială „Friends: The Reunion”, difuzată pe HBO Max, alături de foștii colegi de distribuție. Evenimentul a fost nominalizat la Primetime Emmy.