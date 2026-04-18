În acest context, publicația britanică The Guardian a dedicat un amplu material situației din România, descriind-o drept cea mai gravă criză a rujeolei din UE. Jurnaliștii britanici notează că România a traversat patru epidemii de rujeolă din 2005 până în prezent, fiecare urmată de doar câțiva ani de calm fragil.

Între 2023 și 2025, țara noastră a înregistrat peste 35.000 de cazuri și cel puțin 30 de decese, majoritatea la sugari prea mici pentru a fi vaccinați, infectați de copii mai mari nevaccinați, arată statisticile UNICEF. Potrivit The Guardian, principala cauză a crizei este scăderea vaccinării. Publicația citează specialiști care spun că nivelul imunizării a coborât constant în ultimii ani, iar ritmul declinului s-a accelerat după pandemia de Covid-19.

„Atâta timp cât ratele de vaccinare rămân scăzute, situația este ca un butoi cu pulbere”, dr. Mirela Csabai, medic român . „Odată ce epidemia izbucnește, este deja prea târziu să ne vaccinăm. Trebuie să acționăm acum.”

Epidemiologi citați în articol avertizează că nivelul actual al vaccinării este insuficient pentru a opri reapariția focarelor și că România riscă noi epidemii dacă situația nu se schimbă rapid. Unul dintre experții consultați de jurnaliști a descris problema drept una de siguranță națională.

Criza are o singură cauză, cuantificabilă: o scădere drastică a ratei de vaccinare. Prima doză de vaccin ROR este recomandată între 14 și 18 luni, iar deși acoperirea crește până la 81% la vârsta mai mare (de la doar 47,4% la 14 luni), aceasta rămâne cu mult sub pragul de 95% necesar pentru imunitatea de turmă.

Conform Institutului Național de Sănătate Publică, rata de administrare a celei de-a doua doze la vârsta de cinci ani este de puțin peste 60% la nivel național și de doar 20% în unele comunități. Rata de vaccinare ROR din România se situa peste media europeană de 93% în 2010, dar a scăzut de atunci, o scădere care s-a accelerat după pandemia de Covid-19.

Jurnaliștii britanici mai indică și probleme structurale care afectează vaccinarea: acces redus la servicii medicale în unele comunități, deficit de medici de familie, birocrație și dificultăți pentru părinții care încearcă să respecte schema de imunizare. În paralel, ezitarea la vaccinare este amplificată de dezinformarea din mediul online.

Chiar dacă numărul cazurilor raportate în 2025 este mai mic decât cel din 2024, când România a depășit 30.600 de îmbolnăviri, țara rămâne principalul focar european.

Rujeola, una dintre cele mai contagioase boli cunoscute

Potrivit UNICEF, România a raportat 4.198 de cazuri de rujeolă pentru anul 2025, în scădere față de anul precedent, când au fost raportate peste 30.600 de cazuri. Numărul de cazuri din România reprezintă aproximativ 55,5% din numărul total de cazuri din Uniunea Europeană.

Virusul rujeolic este unul dintre cele mai contagioase care afectează oamenii. Pentru fiecare persoană care are rujeolă, până la 18 alte persoane nevaccinate vor fi infectate. Acest lucru face ca rujeola să fie de aproximativ 12 ori mai contagioasă decât gripa. Rujeola poate necesita spitalizare și poate duce la complicații de sănătate pe termen lung, debilitante, iar uneori la deces. De asemenea, poate afecta sistemul imunitar, „ștergând” memoria acestuia cu privire la modul de combatere a infecțiilor timp de luni sau chiar ani, lăsând supraviețuitorii rujeolei vulnerabili la alte boli și la risc de deces.

Două doze de vaccin împotriva rujeolei oferă o protecție pe toată durata vieții de până la 97%. O rată de vaccinare de 95% cu două doze de vaccin împotriva rujeolei în fiecare comunitate, anual, este necesară pentru a preveni epidemiile de rujeolă și a atinge imunitatea de grup, care îi protejează pe copiii prea mici pentru a fi vaccinați împotriva rujeolei și pe alte persoane cărora nu li se recomandă vaccinarea din cauza unor afecțiuni medicale, cum ar fi cele cu sistem imunitar compromis.